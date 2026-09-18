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Violento asalto en gasolinera de Champotón moviliza a la policía; hay un detenido

Dos sujetos armados presuntamente asaltaron una gasolinera del malecón de Champotón y huyeron en motocicleta; tras un operativo, una persona fue detenida.

Por Jorge May

18 de sept de 2026

1 min

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Sujetos armados roban gasolinera en Champotón y escapan en motocicleta
Sujetos armados roban gasolinera en Champotón y escapan en motocicleta / Jorge May

Una gasolinera ubicada sobre el malecón de Champotón fue asaltada presuntamente por dos sujetos armados que llegaron a bordo de una motocicleta y, tras cometer el atraco, huyeron del lugar.

Acordonan zona tras reporte de detonaciones

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El hecho ocurrió la tarde de este viernes, alrededor de las 17:00 horas, sobre la calle 9 entre avenida Carlos Sansores y la calle 20, en la colonia Issste.

Según los primeros reportes, dos sujetos ingresaron al área administrativa, encañonaron al personal y se llevaron dinero en efectivo para luego darse a la fuga. Se desconoce el monto que se llevaron.

Tras el reporte, elementos de seguridad desplegaron un operativo en la ciudad para tratar de localizar a los responsables del hurto a mano armada.

Hace unos momentos, trascendió que hubo una persona detenida, la cual quedó a disposición de la Fiscalía de Champotón.

JGH

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