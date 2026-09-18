Bloquean la carretera federal Champotón-Campeche por apagón de más de 24 horas en Seybaplaya

Un grupo de vecinos de la colonia La Carmelita, en Seybaplaya, bloqueó la carretera federal Champotón-Campeche, a la entrada del municipio.

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Lo anterior, debido a las fallas en el suministro eléctrico durante más de 24 horas.

Antes de cerrar la carretera, los habitantes acudieron al Palacio de Gobierno local para solicitar una solución al problema. Posteriormente, al filo de las seis de la tarde, procedieron a bloquear esta vía de comunicación, atravesando automóviles y colocando piedras.

Antes, acudieron al palacio de gobierno local / Jorge May

Los vecinos exigieron una solución a la Comisión Federal de Electricidad, pues, en el caso de la colonia La Carmelita, no cuentan con energía eléctrica desde el día anterior.

JGH