¡Decreto del Rey! Príncipe Harry y Meghan siguen sin desempeñar funciones en nombre de la corona tras su regreso al Reino Unido

Hace dos semanas, el príncipe Harry y Meghan Markle regresaron al Reino Unido, situación que generó gran tensión en la familia real y dudas sobre si su regresó tendrá alguna afectación relacionada a la Corona. Ante esto; el rey Carlos III envió una comunicación formal para aclarar la situación de la familia Sussex.

En el comunicado compartido por el rey a altos funcionarios del gobierno británico, mandos militares y representantes territoriales, se señaló que el regreso de Harry y Meghan al Reino Unido no altera su estatus dentro de la Corona. Esto significa que la familia se debe mantener al margen de los deberes institucionales de la monarquía.

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La directiva enviada por orden del monarca y redactada por el Gran Chaperón, especifica que las actividades que desempeñe la pareja en suelo británico son estrictamente personales y de carácter privado.

Se señaló que los títulos de “Su Alteza Real” (HRH) permanecen suspendidos e inhabilitados para uso público o comercial, además de que cualquier proyecto humanitario o comercial se realiza de forma independiente; y que las autoridades civiles no considerarán las visitas o eventos de los Sussex como actos de agenda real.

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Con este anuncio, la Casa Real frena las especulaciones sobre un posible esquema dentro de la monarquía, aplicando estrictamente los acuerdos suscritos en 2020 cuando abandonaron la vida real. A pesar de que el príncipe Harry mantiene su quinta posición en la línea de sucesión al trono; el Palacio marcó un límite entre la familia y la corona.

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