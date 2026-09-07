Reclaman al Ayuntamiento de Campeche por basura y falta de depósitos en Montecristo

Vecinos de la colonia Montecristo volvieron a demandar al Ayuntamiento de Campeche que deje de seguir llevando desechos a las instalaciones municipales aledañas al Cementerio Municipal del barrio San Román.

Luego de la denuncia penal iniciada por autoridades de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) contra autoridades municipales, por la presunta creación de un basurero clandestino durante años en el Cementerio Municipal Siglo XXI, ciudadanos han denunciado un incremento de malos olores en Montecristo por descargas y presuntos malos manejos de desechos ahora en este sector.

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Pues ahora se desconoce el destino de toneladas de basura de la ciudad por parte del Ayuntamiento de Campeche, al acrecentarse los rumores sobre dejar de utilizar el relleno sanitario de la empresa “RED Ambiental”, a la cual no le renovarían el contrato de concesión otorgado desde la administración panista de Carlos Rosado Ruelas.

A diario, los vecinos ven entrar y salir camiones recolectores con basura de las instalaciones municipales ubicadas en el cruce de las avenidas Montecristo y Justo Sierra, desde donde se disipan los malos olores hacia las viviendas y el camposanto.

“En lugar de traer basura al barrio, lo que deberían hacer las autoridades municipales es instalar botes de basura. Es un mal ejemplo, sobre todo aquí, en los alrededores de la Escuela Primaria ‘Ignacio Zaragoza’. ¿Qué ejemplo les están dando a los niños, cuando les decimos: no tires tu basura en la calle, si no hay depósitos?”, manifestó Jorge Pérez, ciudadano.

Desde hace más de 10 años, tanto en la colonia Montecristo como en las aledañas Prado y el barrio San Román no se volvieron a instalar botes de basura, los cuales, con el paso del tiempo, desaparecieron.

Siendo una zona que, al parecer, es considerada parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad, las autoridades ahora apostaron por colocar láminas en dicha propiedad municipal, presuntamente para ocultar los manejos de los desechos de basura, que deberían ser llevados al relleno sanitario.

“Si hay un lugar para llevar la basura, aún no entendemos por qué traerla acá. Y esas láminas que colocaron afean este barrio tradicional; supuestamente, el INAH les debería llamar la atención por afectar la imagen, cuando hay hasta un cementerio con arquitectura colonial”, señaló Sofía Méndez, habitante.