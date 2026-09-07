Piden rampas para cruzar la vía federal en la carretera Campeche-Mérida

Habitantes del barrio de San Juan hicieron un llamado urgente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que rehabilite de manera inmediata el paso que atraviesa la carretera federal Campeche-Mérida, a la altura del kilómetro 79 más 500.

Indicaron que el deterioro de este acceso no solo complica la movilidad diaria de la comunidad, sino que ya ha comenzado a obstruir la llegada de servicios de emergencia médicos al sector.

Los afectados señalaron que el problema se localiza en las rampas de subida y bajada ubicadas a los costados de la vía federal. Esta infraestructura presenta profundas afectaciones que vuelven casi imposible el tránsito regular de motocicletas, automóviles particulares y triciclos, los cuales son el principal medio de transporte de las familias de la zona.

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De acuerdo con los testimonios de los colonos, el daño estructural ha sido provocado principalmente por el flujo constante de camiones pesados que descienden en este punto para realizar maniobras de abastecimiento de agua destinadas a granjas avícolas. El peso de estas unidades colapsó las rampas y dejó desprotegidos a los usuarios locales.

La situación es especialmente crítica para los campesinos de la región, quienes diariamente cruzan este tramo para dirigirse a sus áreas de cultivo. Ante las malas condiciones del suelo, los trabajadores se ven obligados a sortear la vialidad a toda prisa y con cargas pesadas, pero se exponen a ser arrollados por los vehículos de alta velocidad que circulan por la carretera federal.

Como muestra de la gravedad del problema, los vecinos recordaron un incidente reciente en el que una menor de edad sufrió la mordedura de una víbora. Debido a las deplorables condiciones del acceso, la ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) no pudo ingresar directamente y tuvo que desviarse por rutas alternas, lo que retrasó minutos vitales para la atención de la pequeña.

Exigencia

Ante este panorama, los habitantes de la comunidad de San Juan exigieron una inspección técnica inmediata y la reconstrucción total de las rampas con materiales de alta resistencia para que soporten el transporte de carga, antes de que el abandono institucional derive en un accidente fatal.