Cierre del puente deja sin combustible y con pérdidas a pescadores de Isla Arena

El cierre temporal del puente en reconstrucción de Isla Arena está afectando a los pescadores de Isla Arena, debido a que muchos se han quedado sin combustible para poder salir a la pesca, por lo que piden se agilicen los trabajos para evitar pérdidas que afecten a su familia, ya que al no tener combustible son días que representan pérdidas económicas por no poder salir a la mar.

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Los hombres de mar señalaron que varios pescadores se han quedado sin combustible para salir a realizar sus labores, lo que representa días de pérdidas económicas y afecta directamente los ingresos destinados al sustento de sus familias. Por ello, solicitaron que los trabajos de reconstrucción se agilicen y concluyan lo antes posible para permitir que la actividad pesquera pueda desarrollarse con normalidad.

Sin embargo, los isleños señalaron que otro de los problemas que más les preocupa actualmente es la llegada de decenas de buzos a los litorales de Isla Arena, a quienes acusan de realizar actividades pesqueras que consideran indebidas y de utilizar presuntamente artes de pesca prohibidas. Según los pescadores locales, la presencia de estas embarcaciones ha incrementado considerablemente la presión sobre los recursos marinos.

De acuerdo con los pescadores, serían alrededor de 400 lanchas de buzos las que estarían llegando a la zona, situación que, aseguran, genera una competencia desigual. Los isleños compararon sus capturas con las de estas embarcaciones y expresaron su preocupación por la cantidad de producto que estarían extrayendo del mar, pues nosotros al garete agarramos 30 kilos y ellos trescientos, y el que menos agarra es de 200, nos están matando estos desgraciados, mencionaron los hombres del mar, por lo que pidieron una mayor vigilancia de las autoridades pesqueras.

Los pescadores también cuestionaron la falta de acciones de inspección y vigilancia por parte de las autoridades correspondientes, y mencionaron a la representante de Conapesca, Anamaría Palomo Duarte, a quien responsabilizan de no atender, según ellos, la problemática que enfrentan. Estas acusaciones fueron planteadas por los propios pescadores, por lo que solicitaron que las autoridades competentes investiguen y aclaren la situación.

Los isleños aseguraron estar cansados de lo que consideran una situación que pone en riesgo su patrimonio y su fuente de ingresos, por lo que hicieron un llamado urgente para que se refuercen los operativos y se revise que las actividades pesqueras se realicen conforme a la normatividad. Advirtieron que existe impotencia entre los pescadores locales al sentirse afectados sin contar, aseguran, con una respuesta efectiva de las autoridades.

Finalmente, señalaron que el cierre del puente también está afectando la comercialización del pulpo, debido a que los compradores tienen dificultades para ingresar a la comunidad. Esto obliga a los pescadores a adquirir mayor cantidad de hielo para conservar su producto y evitar pérdidas. Ante este panorama, solicitaron que se agilicen los trabajos de reconstrucción del puente y se fortalezca la vigilancia pesquera, con el objetivo de recuperar la actividad económica de Isla Arena.

JGH