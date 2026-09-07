Mamá de Gala Montes crítica a ‘La Casa de los Famosos’ por el regreso de su hija: “No todo es rating” 

Crista Montes, madre de la actriz y cantante Gala Montes, expresó de manera contundente su desacuerdo y preocupación por el regreso de su hija al show ‘La Casa de los Famosos México’. Y es que; tras la salida de Aldo Rendón por problemas médicos, la producción eligió a Gala como su reemplazo para la cuarta temporada.

Fue durante este domingo 6 de septiembre que se reveló que Gala sería el nuevo participante de la cuarta temporada tras la salida de Aldo Rendón. La incorporación de la cantante generó gran revuelo en el público que no esperaban verla de vuelta en el reality; sin embargo, su madre no se mostró contenta con su participación.

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Críticas a la producción y reproches por explotación

A través de sus redes sociales, Crista Montes arremetió contra la producción de ‘La Casa de los Famosos México’, señalando que priorizan los niveles de audiencia (rating) por encima de la salud emocional de su hija. La madre de la artista advirtió que la exposición en el programa no beneficia a Gala en este momento.

La señora Montes insistió en que someter a su hija nuevamente a ese nivel de escrutinio público la expone negativamente ante la audiencia. Aunado a esto, señaló que aunque ahora mismo Gala y ella mantienen distancia, se sigue preocupando activamente por el bienestar de su hija.

El posicionamiento de Crista Montes coincidió con los comentarios de otras figuras de la industria, como el empresario y actor Poncho de Nigris, quien manifestó en redes sociales su inquietud sobre si la participación constante en formatos de encierro podría afectar el equilibrio mental de los participantes.

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