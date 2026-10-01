Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Ataque en secundaria de Torreón deja cuatro lesionados; detienen a dos menores

México

Mañanera de hoy 1 de octubre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este jueves 1 de octubre desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

1 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Conferencia mañanera de este jueves 1 de octubre / Gobierno de México

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 1 de octubre.

Actualizar narración

01/10/2026 a las 07:46

Dicha aclaración se hace a partir de las disposiciones contenidas en la propia Constitución Política Mexicana.

01/10/2026 a las 07:45

Luisa María alcalde, consejera jurídica de Presidencia, aclara los requisitos para poder ser gobernador o gobernadora.

01/10/2026 a las 07:43

Sheinbaum Pardo confiesa que aún no tiene el nuevo libro del expresidente pero ya lo comprará para comentarlo.

01/10/2026 a las 07:44

"Yo siempre sostengo que no es que necesariamente se haya retirado de la política. Se retiró de la vida pública y del actuar político cotidiano".

01/10/2026 a las 07:43

"Sí vi el video, pues muy emotivo la verdad lo que dijo. Le agradezco mucho sus palabras", señaló la mandataria.

01/10/2026 a las 07:43

Igualmente agradece las palabras que le dedicara el expresidente López Obrador en su reaparición el día de ayer.

01/10/2026 a las 07:43

Sheinbaum Pardo recuerda que hoy cumple dos años como Presidenta de México.

01/10/2026 a las 07:43

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 1 de octubre.

IO