Mañanera de hoy 1 de octubre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 1 de octubre.
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01/10/2026 a las 07:46
Dicha aclaración se hace a partir de las disposiciones contenidas en la propia Constitución Política Mexicana.
01/10/2026 a las 07:45
Luisa María alcalde, consejera jurídica de Presidencia, aclara los requisitos para poder ser gobernador o gobernadora.
01/10/2026 a las 07:43
Sheinbaum Pardo confiesa que aún no tiene el nuevo libro del expresidente pero ya lo comprará para comentarlo.
01/10/2026 a las 07:44
"Yo siempre sostengo que no es que necesariamente se haya retirado de la política. Se retiró de la vida pública y del actuar político cotidiano".
01/10/2026 a las 07:43
"Sí vi el video, pues muy emotivo la verdad lo que dijo. Le agradezco mucho sus palabras", señaló la mandataria.
01/10/2026 a las 07:43
Igualmente agradece las palabras que le dedicara el expresidente López Obrador en su reaparición el día de ayer.
01/10/2026 a las 07:43
Sheinbaum Pardo recuerda que hoy cumple dos años como Presidenta de México.
01/10/2026 a las 07:43
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 1 de octubre.
IO