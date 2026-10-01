Sargazo en Quintana Roo: 2026 rompe récord con 138 mil toneladas recolectadas

El 2026 es el primer año en que no hay un inicio ni un final definidos de la temporada de sargazo, pues desde enero comenzaron los recales, en lugar de marzo, como ocurría tradicionalmente. Se esperaba que concluyeran en septiembre, pero la macroalga continuará llegando a las costas, aunque en menor cantidad. Al corte de ayer se han recolectado 138 mil toneladas y la cifra podría superar las 150 mil, afirmó el titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema), Óscar Rébora Aguilera.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que el periodo de arribazón en el Caribe mexicano ha sido catalogado como el peor de la historia, con cifras que superan cualquier registro previo. La presencia de la macroalga se cuadruplicó en el 2026 respecto al año pasado, al alcanzar niveles 27 veces superiores al promedio histórico. La crisis ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades y ha puesto en jaque la economía turística de Quintana Roo.

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La magnitud del problema ha expuesto la fragilidad de los recursos destinados a atenderlo. Mientras la Secretaría de Marina reportó un presupuesto de operación de 19.5 millones de pesos para el 2026, un incremento de apenas .27 por ciento respecto al año anterior, el volumen recolectado ha crecido más del 77 por ciento en promedio mensual.

El funcionario estatal dijo que el operativo se realiza de manera coordinada con la Semarnat y la Marina. A la fecha, se han instalado 13 mil 380 metros de barreras sargaceras y las labores de retiro se llevan a cabo en ocho municipios.

“En septiembre el recale disminuyó de manera importante, con mil 700 toneladas recolectadas frente a las 6 mil 684 de agosto. Aun así, mantenemos el monitoreo permanente para identificar dónde se concentra la macroalga y mover las brigadas hacia las playas que más lo necesitan, de acuerdo con las condiciones de viento, corrientes y oleaje”, aseguró.

El 2025 y este año registran niveles históricos de acopio en la entidad / Liza Vera

Las 138 mil toneladas representan 67.2 por ciento más que las 92 mil 782 recolectadas durante todo el 2025, mientras que las proyecciones apuntan a que el año cerrará con más de 150 mil.

La Secretaría de Marina reconoce que el 2025 y el 2026 son ya los dos años con mayor retiro histórico de macroalgas en el estado.

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, advirtió que el fenómeno dejó de ser temporal y se convirtió en una condición continua.

El Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe, dependiente de la Marina, actualizó su semáforo y pasó de alto a bajo, con bandera verde, al precisar que navegan 10 mil 103 toneladas de sargazo en el Caribe mexicano. Al iniciar el mes, el volumen alcanzaba las 46 mil 632.

“La temporada ha disminuido, pero nuestra operación permanece activa. La coordinación entre instituciones nos permite anticiparnos al recale, contener el sargazo y retirarlo de nuestras costas para proteger nuestros ecosistemas”, indicó el funcionario estatal.

Buscan incorporar 840 embarcaciones al combate en aguas profundas / Liza Vera

Demandan reglamento de operación

El director general de la organización The Seas We Love (TSWL), Ignacio Muñoz, dijo que es urgente que el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) complemente el reglamento de operación del plan de manejo del sargazo incluido en la Carta Nacional Pesquera, a fin de integrar a las comunidades, en este caso a las cooperativas, y aprovechar financiamiento de la Unión Europea para incorporar a 840 embarcaciones que puedan trabajar en mil 500 kilómetros de litoral.

Lo anterior, durante el foro “Creación de Alianzas Técnicas Multisectoriales para contribuir a un Manejo Sostenible del Sargazo”, celebrado en Cancún y convocado por la Unión Europea, la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, el Gobierno mexicano y la iniciativa privada.

El directivo celebró el reconocimiento científico del sargazo pelágico como recurso pesquero por parte del IMIPAS, lo que permitirá su recolección en aguas profundas y su inclusión, el pasado 6 de agosto, en la Carta Nacional Pesquera de México.

El sargazo fue incorporado a la Carta Nacional Pesquera como recurso para su aprovechamiento productivo / Liza Vera

Este avance representa un hito en el manejo del fenómeno que durante años ha afectado las costas del Caribe mexicano. Con esta nueva clasificación, se abre la puerta a su aprovechamiento productivo bajo un enfoque de sustentabilidad, innovación e impacto positivo para el medio ambiente, el turismo y las comunidades costeras.

“Ya se cuenta con la Carta Nacional Pesquera, pero no se avanzó en el plan de manejo de sargazo. Se requiere completar esa primera pesquería formal y sumar a las comunidades locales, en este caso a las agrupaciones pesqueras que hasta ahora no han podido ser incluidas de manera formal y estructurada para garantizar su supervivencia y paliar la sobreexplotación de otras pesquerías”, dijo durante su participación en el foro.

Manuel Jesús Puerto Mocoroa, jefe de sector regional de Investigación Pesquera y Acuícola en Puerto Morelos del Instituto Mexicano de Investigación de Pesca y Acuacultura Sustentables, apuntó que la Carta Nacional Pesquera de México es la única normativa legal en el país vinculante a la ley, porque brinda certeza jurídica a quienes capturen el sargazo para su aprovechamiento.

La estrategia no solo busca limpiar las playas, sino también convertir la macroalga en un recurso aprovechable. En agosto del 2026, el Gobierno federal reclasificó el sargazo de residuo a recurso, lo que permite legalmente su uso en iniciativas privadas.

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Esta medida ha abierto la puerta a un ecosistema emprendedor que ve en la especie una materia prima gratuita y abundante. Empresas como CarbonWave, que produce extractos agrícolas y emulgentes cosméticos; Sargazo Sandals, que fabrica calzado biodegradable; Nopalimex, con una patente para generar biogás y EcoColor, que utiliza el alga para elaborar lápices de colores, ya operan en México.

Estas iniciativas demuestran que el sargazo puede transformarse en productos de valor, aunque el proceso enfrenta dificultades: el alga contiene arsénico, por lo que requiere tratamientos de limpieza y certificaciones costosas, lo que encarece su aprovechamiento y limita sus aplicaciones.