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¡Casi los muerde! Policías enfrentan inesperado encuentro con una boa en Telchac Pueblo

La boa fue localizada sobre la carretera Telchac Pueblo-Motul, cerca de una escuela secundaria, donde policías intervinieron para evitar que fuera atropellada.

Por Redacción Por Esto!

1 de oct de 2026

1 min

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Policías quedan frente a una boa en Telchac Pueblo; VIDEO capta el rescate
Policías quedan frente a una boa en Telchac Pueblo; VIDEO capta el rescate / Cindy Jiménez

Una boa fue retirada de la carretera que comunica a Telchac Pueblo con Motul, luego de que policías municipales detectaran al reptil cuando se desplazaba sobre la cinta asfáltica, cerca de la escuela secundaria de la localidad.

El ejemplar fue localizado durante un recorrido de vigilancia. Al observar que la boa permanecía sobre el camino, los agentes redujeron la velocidad de la patrulla y descendieron para verificar la situación, debido al riesgo de que algún vehículo pudiera atropellarla.

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Los uniformados realizaron las maniobras correspondientes para retirar al reptil de la zona de tránsito y ponerlo a salvo. Mientras se desarrollaba el aseguramiento, algunos automovilistas y vecinos que se encontraban en el sitio decidieron retornar y despejar el área para facilitar el trabajo de los policías.

La presencia de la boa no solo representaba un peligro para el ejemplar, sino también una posible situación de riesgo para los conductores que circulaban por este tramo carretero.

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Ante este tipo de avistamientos, las autoridades municipales exhortaron a la población a no acercarse ni intentar capturar fauna silvestre por cuenta propia. En caso de encontrar animales de este tipo en calles, carreteras o zonas habitadas, recomendaron reportarlos a los números de emergencia para que sean atendidos por personal capacitado.

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