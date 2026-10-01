Canelo Álvarez planea su despedida en México y ya habló con Emilio Azcárraga

Después de más de dos décadas como profesional, Canelo Álvarez ya contempla cómo podría ser el cierre de su carrera y tiene una condición muy clara: quiere despedirse del boxeo en México. El pugilista reveló que le gustaría protagonizar su última pelea en el país y señaló al Estadio Banorte como uno de los escenarios que imagina para ese momento.

El boxeador recordó su experiencia como aficionado durante el Mundial 2026, cuando acudió al inmueble que anteriormente fue conocido como Estadio Azteca. La atmósfera que encontró durante los partidos de la Selección Mexicana lo llevó a imaginarse nuevamente dentro del recinto, pero esta vez arriba del cuadrilátero.

“Me visualicé peleando ahí”, explicó Canelo Álvarez al hablar sobre la posibilidad de realizar una función en el histórico estadio. El mexicano destacó la energía que se vive en ese escenario y dejó claro que le gustaría experimentar esa sensación durante una de sus últimas apariciones como profesional.

Canelo y Emilio Azcárraga ya hablaron

La posibilidad de organizar una pelea de Canelo en México no se habría quedado únicamente en una idea. El propio pugilista reveló que ya tuvo una conversación con Emilio Azcárraga Jean para analizar la posibilidad de organizar un combate en el futuro.

El mexicano explicó que ambos tuvieron una llamada en la que hablaron sobre la posibilidad de realizar una función y reiteró que su intención es que su última pelea se lleve a cabo en territorio mexicano.

Por ahora, no existe una fecha definida ni un anuncio oficial sobre una pelea de despedida en el Estadio Banorte. La posibilidad dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse y de la planificación de los siguientes compromisos de Álvarez.

Canelo todavía tiene peleas pendientes

Aunque el boxeador ya piensa en el final de su trayectoria, Canelo Álvarez todavía tiene actividad programada. El mexicano mantiene un contrato con el promotor saudí Turki Al-Alsheikh, dentro del cual aún tiene un combate pendiente.

Su siguiente compromiso será ante el francés Christian Mbilli, enfrentamiento que está programado para el sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita.

Después de ese combate podrían definirse los siguientes pasos de la carrera del mexicano. Por ahora, lo que Canelo ha hecho público es su deseo de que el capítulo final de su trayectoria profesional tenga como escenario México y, específicamente, el inmueble donde recientemente volvió a vivir la pasión del futbol como aficionado.