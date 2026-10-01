Marina y Pemex contienen otro derrame de hidrocarburo cerca de la ciénega de Progreso; el deterioro de tuberías, la causa preliminar

Un nuevo derrame de hidrocarburo fue contenido en las inmediaciones de la ciénega de Progreso, donde personal de la Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos (Pemex) desplegó barreras especiales para impedir que la sustancia continuara extendiéndose.

El incidente cobra relevancia por los antecedentes recientes de fugas asociadas con infraestructura petrolera en el puerto y porque, de acuerdo con la información preliminar proporcionada por la Marina, el posible deterioro de tuberías está entre las causas de la filtración.

La dependencia federal confirmó que la intervención se realizó el martes 29 de septiembre. Especialistas de Protección al Medio Ambiente Marino (Promam), adscritos a la Novena Zona Naval, acudieron en apoyo del personal operativo de Pemex después de detectarse la presencia del hidrocarburo.

Para impedir su dispersión colocaron barreras oleofílicas, diseñadas para contener y absorber productos derivados del petróleo sobre el agua.

Sin embargo, la información divulgada hasta ahora deja sin responder aspectos fundamentales para establecer la magnitud del incidente. No se ha precisado qué tipo de hidrocarburo escapó, qué volumen fue derramado, cuál fue la extensión de la superficie afectada, qué tubería presentó la filtración ni si el escape quedó completamente detenido.

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Tampoco se ha informado si fueron tomadas muestras de agua o suelo, si existe afectación a vegetación y fauna, ni cuánto material contaminado ha sido recuperado.

La Marina únicamente señaló que la filtración estaría relacionada con el “posible deterioro” de las tuberías, por lo que la causa todavía debe considerarse preliminar.

Antecedentes en el puerto

No es el primer incidente de este tipo registrado este año en infraestructura petrolera de Progreso.

En abril, Pemex confirmó una fuga de producto remanente en un ducto marino que, según la empresa, se encontraba fuera de operación. El problema fue localizado cerca de los pilares 35 sur y 35 norte del antiguo viaducto.

La petrolera informó entonces que había detectado iridiscencias y burbujas desde el 17 de abril y activado sus protocolos de atención. Cuatro días después aseguró que el ducto había sido reparado y sellado definitivamente y que no existía presencia de hidrocarburo en las playas.

Apenas el 17 de septiembre, pescadores volvieron a reportar combustible sobre el mar, esta vez cerca del pilar 30 del antiguo Muelle Fiscal.

Videos difundidos por trabajadores del mar mostraron una mancha tornasolada y éstos aseguraron percibir un fuerte olor a diésel. Un medio local reportó posteriormente que autoridades consultadas identificaron un pequeño orificio en un ducto antiguo y que buzos de Pemex acudieron para intervenirlo.

A diferencia del episodio de abril y del derrame ahora confirmado por Marina, no se localizó hasta ahora un informe técnico público de Pemex que detalle aquel incidente del 17 de septiembre, por lo que debe mantenerse como un reporte de pescadores respaldado por fuentes locales y no equipararlo automáticamente con una conclusión oficial.

Ductos habían sido sometidos a renovación

La recurrencia de los reportes vuelve relevante el estado de la infraestructura utilizada para transportar combustibles en la zona portuaria.

En marzo de 2023, Pemex anunció que había iniciado la sustitución de tramos de los ductos marinos de la línea que conecta la Residencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios con la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Progreso.

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La empresa explicó entonces que la medida buscaba renovar la vida útil de las tuberías y reducir riesgos para la población y el medio ambiente. También aseguró que los ductos contaban con protección contra corrosión y estaban sujetos a programas de inspección y mantenimiento.

La información conocida sobre el derrame de esta semana no permite establecer si la tubería ahora señalada forma parte de los tramos sustituidos en 2023, de infraestructura anterior o incluso de una línea fuera de operación.

Esa identificación resulta clave para determinar por qué volvió a presentarse una filtración y cuál es el estado general de la red petrolera instalada en Progreso.

El derrame ocurrió en las inmediaciones de la ciénega, dentro de un municipio que forma parte del sistema de humedales y manglares protegido por el Estado.

La Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán abarca 54 mil 776.7 hectáreas distribuidas en 11 municipios, entre ellos Progreso. El área incluye manglar rojo, negro, blanco y botoncillo, además de dunas, petenes, humedales y hábitats utilizados por aves, peces, cocodrilos y otras especies.

Los humedales costeros tienen además funciones de regulación del agua, protección de la línea costera, conservación de biodiversidad y soporte para actividades como la pesca, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán.