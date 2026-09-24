Gobierno prevé anunciar inversiones por más de 20 mil mdd antes de cerrar 2026: Ebrard

El Gobierno de México prevé anunciar nuevas inversiones por más de 20 mil millones de dólares durante los últimos meses de 2026, informó este jueves 24 de septiembre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario aseguró que los flujos de inversión extranjera directa (IED) se mantienen en niveles elevados y por encima de las expectativas que tenía la administración federal.

Ebrard indicó que durante el primer semestre de 2026 México recibió alrededor de 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, mientras que existe una cartera adicional de proyectos previamente anunciados por aproximadamente 14 mil millones de dólares.

¿Cuánto espera México en nuevas inversiones para 2026?

El secretario de Economía explicó que durante el segundo semestre se presentarán distintos proyectos que podrían elevar el monto de nuevos anuncios a más de 20 mil millones de dólares.

“En el segundo semestre, en los últimos meses del año, presentaremos nuevas inversiones que pueden llegar hasta más de 20 mil millones”, señaló durante la conferencia.

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El funcionario no detalló cuáles empresas integran esa cartera ni los sectores específicos de todos los proyectos, pero adelantó que los anuncios se realizarán de manera gradual.

La expectativa del Gobierno se presenta en un contexto en el que México también mantiene conversaciones comerciales con Estados Unidos en torno al T-MEC y las cadenas de suministro de América del Norte. En marzo, ambos gobiernos acordaron continuar discusiones técnicas para impulsar producción y empleo manufacturero en los dos países.

Ebrard destaca niveles de inversión extranjera directa

Ebrard sostuvo que la inversión extranjera directa se mantiene por encima de los registros previstos por el Gobierno y destacó que las empresas continúan presentando proyectos para ampliar sus operaciones en México.

El anuncio ocurre después de que la administración de Sheinbaum reiterara su apuesta por incrementar la inversión productiva mediante el Plan México, estrategia que busca fortalecer la manufactura nacional y ampliar la participación del país en las cadenas regionales.

La presidenta también ha defendido recientemente el desempeño de la economía mexicana. El 21 de septiembre destacó que el PIB creció 1.4 por ciento durante el segundo trimestre de 2026, con base en cifras comparativas difundidas por la OCDE.

De concretarse los proyectos anticipados por Economía, los nuevos anuncios se sumarían a la cartera de inversiones ya presentada durante el año.

IO