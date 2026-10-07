Banco Mundial mejora pronóstico para México: economía crecería 1.4% en 2026 y 1.8% en 2027

El Banco Mundial ajustó al alza sus previsiones para el crecimiento de la economía mexicana. El organismo internacional ahora estima que el Producto Interno Bruto (PIB) avanzará 1.4 por ciento durante 2026, frente al 1.3 por ciento calculado previamente.

Para 2027, la expectativa también tuvo una ligera modificación. El organismo pasó de proyectar un crecimiento de 1.7 a 1.8 por ciento.

Las nuevas estimaciones fueron difundidas este martes y colocan a México entre las economías de América Latina y el Caribe cuyo desempeño se mantiene alrededor del promedio regional.

De acuerdo con el organismo, México y Brasil enfrentan condiciones que limitan un mayor dinamismo económico, entre ellas las políticas monetarias restrictivas necesarias para continuar con el proceso de desinflación, la incertidumbre relacionada con las políticas económicas y una menor contribución de la inversión pública.

¿Cuánto crecerá América Latina en 2026?

El Banco Mundial calcula que la economía de América Latina y el Caribe crecerá 2.2 por ciento durante 2026.

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Dentro de sus previsiones destaca el caso de Argentina, país que tendría tres años consecutivos de expansión económica entre 2025 y 2027. Según el organismo, una situación similar no se observaba desde hace casi dos décadas.

El desempeño argentino estaría relacionado con ajustes fiscales, reformas y una mayor apertura de su economía.

Citi coincide con el pronóstico para México

La actualización del Banco Mundial coincide con las expectativas del sector privado. Citi reportó los resultados de una encuesta realizada entre 37 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis.

El consenso obtenido por la institución también ubica el crecimiento del PIB mexicano en 1.4 por ciento para 2026 y 1.8 por ciento para 2027.

De esta manera, las nuevas previsiones del Banco Mundial se encuentran en línea con las estimaciones recopiladas entre especialistas del sector financiero.

FMI mantiene una perspectiva distinta para México

El panorama presentado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) es ligeramente diferente. El organismo redujo recientemente su pronóstico para México de 1.6 a 1.5 por ciento para 2026.

Para 2027, el ajuste fue más significativo, pues pasó de una expectativa de crecimiento de 2.2 a 1.8 por ciento.

Con ello, las previsiones de los organismos internacionales muestran diferencias en sus cálculos sobre el desempeño de la economía mexicana para los próximos dos años.

[NUEVO INFORME] La economía de #AmLat y el #Caribe se proyecta que crezca un 2,2% este año, una cifra que no refleja el verdadero potencial de la región. Los países que apuestan por medidas de políticas públicas sólidas ya crecen entre el 3% y el 4%: https://t.co/kWkR2qQDMj https://t.co/6ikWdihgeK — Banco Mundial | América Latina y el Caribe (@BancoMundialLAC) October 6, 2026

¿Cuál es el pronóstico del gobierno de México?

Los Criterios Generales de Política Económica establecen un escenario más amplio para el crecimiento nacional.

El gobierno mexicano contempla que el PIB registre una expansión de entre 1 y 2 por ciento durante 2026, mientras que para 2027 proyecta un crecimiento situado entre 1.5 y 2.5 por ciento.

Dentro de este panorama, la estimación de 1.4 por ciento del Banco Mundial para 2026 se encuentra dentro del rango previsto por las autoridades mexicanas, al igual que su pronóstico de 1.8 por ciento para 2027.

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