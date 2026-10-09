Sheinbaum Pardo responde a encuesta: 59% de mexicanos espera mejorar su economía en los próximos 12 meses

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a una encuesta de Latinobarómetro que señala que el 59 por ciento de los mexicanos considera que su situación económica personal o familiar mejorará durante los próximos 12 meses.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 9 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria reconoció que no contaba con los resultados del estudio, pero destacó el comportamiento de distintos indicadores económicos, principalmente las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.

Sheinbaum destaca crecimiento de exportaciones mexicanas a Estados Unidos

Cuestionada sobre los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, que reportan exportaciones mexicanas por 419 mil millones de dólares, Sheinbaum señaló que uno de los principales motores de este crecimiento es la demanda de productos electrónicos relacionados con la inteligencia artificial.

Explicó que empresas mexicanas, estadounidenses y de otras nacionalidades han ampliado sus operaciones para atender las necesidades de infraestructura tecnológica, particularmente de centros de datos en Estados Unidos.

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La presidenta mencionó que compañías como Google y Meta requieren estos componentes, por lo que existe interés en mantener la producción de electrónicos en México.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la expectativa económica de los mexicanos?

Respecto al dato de Latinobarómetro, la mandataria aclaró que su Gobierno no tenía disponible la encuesta durante la conferencia, por lo que no realizó una valoración específica sobre el resultado del 59 por ciento.

Sin embargo, destacó que existen indicadores relacionados con la producción, comercialización y exportación de vehículos que permiten observar el comportamiento de la actividad económica.

Asimismo, señaló que México mantiene conversaciones con Estados Unidos sobre su relación comercial, ante las preocupaciones del presidente Donald Trump por el déficit comercial estadounidense.

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