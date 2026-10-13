Huracán “Simón” volvió a intensificarse y alcanzó la categoría 2

El huracán Simón se ha intensificado nuevamente y alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

Y es que después de que llegó a categoría 4 durante el fin de semana y se debilitó paulatinamente, el ciclón tropical volvió a cobrar fuerza debido a un comportamiento errático en el océano Pacífico.

¿Dónde se ubica el Huracán Simón?

Se localiza aproximadamente a 180 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 350 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa. Registra vientos máximos sostenidos de 175 km/h, quedando a solo un paso (3 km/h) de alcanzar nuevamente la categoría 3 (rango de huracán mayor).

⚠️ Esta noche, #Simon se intensificó a #Huracán de categoría 2 en la escala #SaffirSimpson frente a las costas del occidente mexicano. Todos los detalles en ⬇️ https://t.co/zl0W7fFSEu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 14, 2026

Las autoridades de Protección Civil exhortan a la población de los municipios costeros a mantenerse informada mediante los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ante posibles inundaciones o deslaves.

¿Habrá lluvias en las próximas horas en México?

Mantiene alertas activas por lluvias de fuertes a torrenciales, rachas de viento severas y oleaje de hasta 3 metros de altura en las costas de Jalisco, Nayarit y Sinaloa.