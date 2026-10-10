Huracán Simón provoca cancelaciones y retrasos de vuelos en el AICM este sábado y domingo

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que el Huracán Simón ha provocado cancelaciones y retrasos en algunos vuelos con destino al Pacífico mexicano, debido a las condiciones meteorológicas asociadas con el ciclón.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la terminal aérea advirtió que las afectaciones corresponden a vuelos programados para este sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026.

El aviso se produce ante el avance del Huracán Simón, que alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y amenaza con provocar lluvias intensas y fuertes vientos en varios estados del occidente de México.

¿Qué vuelos del AICM están afectados por el huracán Simón?

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México señaló que algunas operaciones aéreas hacia destinos del Pacífico mexicano presentan demoras o cancelaciones por las condiciones meteorológicas.

Sin embargo, el AICM no precisó cuáles son los vuelos afectados, las aerolíneas involucradas ni los aeropuertos de destino que registran modificaciones en sus operaciones.

Noticia Destacada Huracán Simón categoría 4: Protección Civil pide resguardarse desde las 16:00 horas y advierte que tocaría tierra mañana domingo

Por ello, recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto directo con sus compañías aéreas para conocer el estado de sus vuelos antes de trasladarse a la terminal.

Asimismo, pidió consultar las condiciones aplicables en cada caso, particularmente ante posibles cambios de itinerario o cancelaciones.

AICM pide consultar a las aerolíneas por cancelaciones y retrasos

En su publicación, el aeropuerto capitalino exhortó a los usuarios a verificar con sus aerolíneas cualquier modificación en los horarios de salida o llegada durante este fin de semana.

La terminal también recomendó mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución del huracán Simón y atender las indicaciones de Protección Civil.

#AICMInforma: Las condiciones meteorológicas ocasionadas por #huracansimón han afectado la operación de algunos vuelos a destinos del pacífico mexicano, ya sea con cancelaciones o demoras para hoy sábado y mañana domingo. Te recomendamos mantenerte en contacto con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo y, de ser el caso, atender las condiciones aplicables respectivas. Infórmate por medios oficiales del estatus del clima y atiende las recomendaciones de protección civil emitidas por las autoridades. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) October 10, 2026

Las afectaciones aéreas se registran mientras las autoridades meteorológicas mantienen la vigilancia del ciclón frente a las costas del Pacífico mexicano.

Hasta el momento, el AICM no ha informado sobre una suspensión general de operaciones, por lo que las cancelaciones y demoras reportadas corresponden únicamente a determinados vuelos hacia esa región del país.

IO