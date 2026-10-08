‘Simón’ se intensifica a Huracán Categoría 1 sobre el Pacifico 

El ciclón tropical 'Simón' se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante la noche de este jueves 8 de octubre de 2026 sobre las aguas del Océano Pacífico, según reportes meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y autoridades de Protección Civil.

De acuerdo con las autoridades, el fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 120 km/h mientras se desplaza frente a las costas del Pacífico mexicano, ubicándose aproximadamente a 395 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima; y a 545 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

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¿Qué estados se podrían ver afectados por el huracán ‘Simón’?

Los desprendimientos nubosos y la circulación del huracán Simón generan afectaciones severas en el occidente y sur del país. Se esperan lluvias torrenciales en las costas de Guerrero y Michoacán, además de lluvias intensas en las regiones de noroeste, centro y costa de Oaxaca; y lluvias muy fuertes en Jalisco y Colima.

Actualización del #Huracán #Simon en el océano #Pacífico. https://t.co/Gb95JZrd34 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026

Por otro lado, se espera un oleaje elevado de 3 a 4 metros de altura en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, y de 1 a 2 metros en la costa de Jalisco. Ante esto, autoridades exhortan a la población y a la navegación marítima en las zonas bajo alerta de tener cuidado.

Pronóstico de trayectoria e intensificación de ‘Simón’

Los modelos meteorológicos anticipan que 'Simón' mantenga una trayectoria hacia el norte y noroeste, experimentando un proceso de rápida intensificación conforme avance sobre aguas cálidas del Pacífico.

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De acuerdo con las estimaciones oficiales, el sistema podría alcanzar categorías mayores, llegando hasta categoría 4 durante el fin de semana, aproximándose a las costas de Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

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