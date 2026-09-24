Huracán Polo baja a categoría 4 tras alcanzar nivel 5; mantiene lluvias y oleaje elevado en el Pacífico

El Huracán Polo perdió fuerza este jueves 24 de septiembre y regresó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, luego de mantenerse durante las primeras horas del día como un ciclón de categoría 5 frente a las costas del Pacífico mexicano.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó en su actualización de las 13:00 horas que el sistema continúa sobre el océano Pacífico, mientras su circulación mantiene condiciones adversas en estados del occidente y sur del país.

Durante la mañana, Polo ya había comenzado a debilitarse. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que alrededor de las 09:15 horas presentaba vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora y rachas de hasta 315 km/h, con su centro a unos 245 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y 315 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

Huracán Polo pasa de categoría 5 a categoría 4

Polo había iniciado este jueves como huracán categoría 5, con vientos sostenidos de 260 km/h y rachas de 315 km/h.

Sin embargo, conforme avanzó la mañana perdió intensidad y descendió nuevamente a categoría 4. El ciclón ya había experimentado cambios similares durante los últimos días: alcanzó la máxima categoría, bajó a nivel 4 y posteriormente volvió a fortalecerse.

Noticia Destacada Huracán Polo se intensifica y vuelve a alcanzar la categoría 5; podría seguir en aumento frente a las costas mexicanas

Pese a la disminución de intensidad, categoría 4 todavía corresponde a un huracán mayor, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución y trayectoria.

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Polo?

La circulación de Polo mantiene la probabilidad de lluvias intensas en Jalisco, Colima y Michoacán, además de precipitaciones muy fuertes en zonas de Nayarit y Guerrero.

Estas condiciones pueden provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y afectaciones en zonas bajas.

El oleaje también continúa elevado. En costas de Michoacán se han previsto olas de entre 6 y 8 metros, además de fuertes rachas de viento en distintos puntos del litoral del Pacífico.

Autoridades mantienen vigilancia por trayectoria de Polo

Protección Civil y autoridades estatales mantienen acciones preventivas en las entidades expuestas a los efectos del huracán.

En Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima se han desplegado elementos, vehículos y maquinaria para atender posibles emergencias. También permanecen suspensiones de clases en diferentes municipios costeros y refugios temporales disponibles para la población.

Conagua y el SMN recomendaron mantenerse atentos a los siguientes avisos oficiales, debido a que Polo puede presentar nuevos cambios en su intensidad y trayectoria durante las próximas horas.

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