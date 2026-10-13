Se forma tormenta tropical “Trudy” en el océano Pacífico; prevén que se convierta en huracán

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), informó este martes 13 de octubre que la depresión tropical Veintiuno-E evolucionó en las costas del océano Pacífico a la tormenta tropical “Trudy”, el sistema número 19 con nombre en la temporada ciclónica presente.

La tormenta se formó al sur del huracán ‘Simón’ que se mantiene como categoría 1; el NHC informó que esta tormenta podría intensificarse hasta convertirse en un huracán durante este miércoles 14 de octubre; señalando también que es posible que toque tierra en México durante el domingo 18 de octubre.

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Pronóstico de trayectoria e intensificación de la tormenta “Trudy”

De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta tropical se ubica a 650 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca. Los modelos meteorológicos del SMN indican que “Trudy” experimentará una rápida intensificación a lo largo de los próximos días.

Se prevé que el sistema alcance la categoría de huracán en la escala Saffir-Simpson mientras avanza hacia el oeste-noroeste de forma paralela a las costas del Pacífico mexicano. Las previsiones apuntan a que el meteoro podría escalar hasta la categoría 3 o 4 a medida que se posicione frente a las costas de Guerrero, Michoacán y Jalisco.

3 PM CST Tue Oct 13 (Advisory 2) Key Messages for Tropical Storm #Trudy. Latest info: https://t.co/NyUGSIFCuo 3 PM CST martes 13 de octubre (Aviso 2) Mensajes clave sobre la tormenta tropical #Trudy. Más información: https://t.co/NyUGSIFCuo https://t.co/a75Zp1FpO3 — NHC Pacific (@NHC_Pacific) October 13, 2026

Aunque los modelos actuales de trayectoria sugieren que el centro del ciclón se mantendrá desplazándose por aguas del Pacífico sin un impacto directo inmediato en tierra, su cercanía (a unos 200–340 km de las costas de Michoacán y Guerrero) provocará fuerte oleaje, rachas de viento e intensas precipitaciones.

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