Sheinbaum Pardo responde a destape de Harfuch para 2030: “El 2030 está muy lejos”

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró prematuro hablar desde ahora sobre las elecciones presidenciales de 2030, luego de que el coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, mencionara a Omar García Harfuch como un posible candidato para ese proceso.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 8 de octubre, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre las declaraciones de Velasco, quien incluso calificó a Harfuch como el “Pedro Infante de la política”.

La mandataria respondió que este tipo de expresiones forman parte de las dinámicas y promociones de los partidos políticos, pero sostuvo que todavía falta mucho tiempo para abordar una eventual sucesión presidencial.

Destaca trabajo de García Harfuch en seguridad

Sheinbaum aprovechó la pregunta para reconocer el desempeño de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a quien describió como un funcionario capaz, honesto y profesional.

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La presidenta también destacó su valentía para continuar con sus labores después del atentado que sufrió cuando se desempeñaba como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Sin embargo, remarcó que el funcionario está concentrado actualmente en sus responsabilidades dentro del Gobierno de México y que no existe, desde su perspectiva, una intención de anticipar la sucesión presidencial.

“El 2030 está muy lejos”, afirma Sheinbaum

La presidenta sostuvo que los integrantes de su gabinete están enfocados en cumplir con sus responsabilidades y no en construir aspiraciones electorales.

“El 2030 está muy lejos todavía”, señaló Sheinbaum, quien agregó que sus colaboradores trabajan de tiempo completo para atender los asuntos del país.

La mandataria afirmó que México atraviesa un momento complejo en materia económica y que su gabinete, integrado por hombres y mujeres, mantiene como prioridad sacar adelante al país.

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