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Gobierno de Sheinbaum construirá nuevo penal en Sinaloa; García Harfuch anuncia refuerzo de seguridad en Mazatlán

Omar García Harfuch anunció la construcción de un nuevo penal en Sinaloa con recursos federales y confirmó el refuerzo de seguridad en El Castillo.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

10 de oct de 2026

2 min

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Omar García Harfuch, titular de la SSPC
Omar García Harfuch, titular de la SSPC / Archivo

El Gobierno de México construirá un nuevo centro penitenciario en Sinaloa con recursos federales, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el funcionario explicó que el proyecto contempla instalaciones con infraestructura destinada a fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en la entidad.

El anuncio ocurre después de los hechos violentos registrados en el Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, donde se reportaron enfrentamientos entre personas privadas de la libertad.

García Harfuch anuncia construcción de nuevo penal en Sinaloa

El titular de la SSPC señaló que el nuevo centro penitenciario será financiado con recursos del Gobierno federal y contará con infraestructura para reforzar las condiciones de seguridad.

Asimismo, agradeció a la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, por su disposición para aportar los terrenos necesarios para el desarrollo del proyecto.

Ante los reportes sobre nueve internos fallecidos, la presidenta indicó que corresponde a las autoridades penitenciarias informar a las familias de las personas involucradas

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Hasta el momento, el funcionario no precisó el monto de inversión, la ubicación exacta del nuevo penal ni las fechas previstas para el inicio de la construcción.

Guardia Nacional refuerza seguridad en penal de Mazatlán

García Harfuch confirmó que, mientras se concreta el proyecto, el Centro Penitenciario de Mazatlán permanece bajo un operativo de reforzamiento de seguridad.

En estas acciones participan elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El funcionario indicó que el objetivo es fortalecer el control de las instalaciones penitenciarias mientras se desarrolla la construcción del nuevo centro.

La medida forma parte de la coordinación entre autoridades federales y estatales para atender la situación de seguridad en Sinaloa.

IO

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