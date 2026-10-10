Gobierno de Sheinbaum construirá nuevo penal en Sinaloa; García Harfuch anuncia refuerzo de seguridad en Mazatlán

El Gobierno de México construirá un nuevo centro penitenciario en Sinaloa con recursos federales, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el funcionario explicó que el proyecto contempla instalaciones con infraestructura destinada a fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en la entidad.

El anuncio ocurre después de los hechos violentos registrados en el Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, donde se reportaron enfrentamientos entre personas privadas de la libertad.

García Harfuch anuncia construcción de nuevo penal en Sinaloa

El titular de la SSPC señaló que el nuevo centro penitenciario será financiado con recursos del Gobierno federal y contará con infraestructura para reforzar las condiciones de seguridad.

Asimismo, agradeció a la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, por su disposición para aportar los terrenos necesarios para el desarrollo del proyecto.

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Hasta el momento, el funcionario no precisó el monto de inversión, la ubicación exacta del nuevo penal ni las fechas previstas para el inicio de la construcción.

Guardia Nacional refuerza seguridad en penal de Mazatlán

García Harfuch confirmó que, mientras se concreta el proyecto, el Centro Penitenciario de Mazatlán permanece bajo un operativo de reforzamiento de seguridad.

En estas acciones participan elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, el Gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en el estado. Mientras se concreta este proyecto, el actual Centro Penitenciario de Mazatlán se encuentra reforzado con elementos de la Guardia Nacional, @GN_MEXICO_, y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, @PyRS_Mexico, dependiente de @SSPCMexico. Agradecemos a la gobernadora de Sinaloa, @GracielaDguezN, por su disposición para aportar los terrenos necesarios para hacer realidad este proyecto. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 10, 2026

El funcionario indicó que el objetivo es fortalecer el control de las instalaciones penitenciarias mientras se desarrolla la construcción del nuevo centro.

La medida forma parte de la coordinación entre autoridades federales y estatales para atender la situación de seguridad en Sinaloa.

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