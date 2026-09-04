Harfuch revela que ataque con auto explosivo en Ojocaliente usó unos 200 kilos de material; hay tres detenidos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el ataque con un vehículo cargado de explosivos contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, el pasado 30 de agosto, habría involucrado aproximadamente 200 kilogramos de material explosivo.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 4 de septiembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Guadalupe, Zacatecas, el funcionario detalló que la agresión dejó 11 personas lesionadas, además de daños severos en 10 viviendas, afectaciones menores en otras 53, daños en 15 vehículos y afectaciones a instalaciones policiales, unidades particulares y patrullas.

Harfuch señaló que el vehículo utilizado contaba con reporte de robo en Jalisco y que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas encabeza las investigaciones, con apoyo de fuerzas federales.

¿Quiénes fueron detenidos por el ataque en Ojocaliente?

El titular de la SSPC informó que el 31 de agosto fue detenido Juan Pedro “N”, señalado como el principal responsable de la colocación del artefacto explosivo improvisado en la comandancia.

Durante su captura se le aseguraron una granada de fragmentación, un artefacto explosivo improvisado, 70 cartuchos, cargadores, dosis de diversas drogas, un teléfono, 22 artefactos ponchallantas y un vehículo.

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Posteriormente, en otra acción coordinada, fueron detenidos Hipólito “N” y Miguel “N”, este último con una orden de aprehensión por homicidio.

De acuerdo con Harfuch, ambos estarían vinculados con una célula delictiva con operación en Aguascalientes y Zacatecas y presuntamente habrían realizado labores de vigilancia relacionadas con la agresión.

Investigación apunta a disputa entre CJNG y Cártel del Pacífico

El secretario de Seguridad explicó que una de las líneas de investigación ubica el atentado dentro de la confrontación que mantienen células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel del Pacífico por el control de rutas, territorios y actividades ilícitas.

Aclaró que la investigación no está concluida y que las autoridades continúan trabajando para identificar a otras personas que habrían participado en el traslado y colocación del vehículo.

También señaló que las indagatorias se han extendido a posibles involucrados que se encuentran fuera de Zacatecas.

Gobierno federal refuerza seguridad en Zacatecas

Harfuch indicó que, por instrucciones de Claudia Sheinbaum, se reforzó la presencia de las instituciones del Gabinete de Seguridad en la entidad después del ataque.

Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, informó, fueron detenidas 3 mil 824 personas por delitos de alto impacto, además de que se aseguraron mil 200 armas de fuego, más de 7 mil 320 kilogramos de droga y 114 mil cartuchos.

En ese periodo también fueron localizados y destruidos seis laboratorios clandestinos utilizados para la producción de metanfetaminas.

#MañaneraDelPueblo | El titular de la @SSPCMexico, @OHarfuch, presentó los avances en la estrategia nacional de seguridad en #Zacatecas, en donde destacan las acciones coordinadas entre el @GabSeguridadMX y las autoridades de la entidad:



Detenciones y aseguramientos del 1 de… pic.twitter.com/aYpsg2Fm0W — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 4, 2026

Operativos recientes dejan más detenciones y explosivos asegurados

El secretario agregó que en acciones recientes realizadas en Zacatecas y Aguascalientes fueron detenidas seis personas vinculadas con una célula delictiva y se aseguraron armas, más de mil 600 dosis de metanfetamina, vehículos y cinco inmuebles.

En otra operación se localizaron 22 piezas explosivas, mecha, iniciadores eléctricos y 30 kilogramos de material explosivo de uso industrial, lo que, según Harfuch, permitió retirar recursos que podían ser utilizados contra población o autoridades.

Además, en Juchipila fueron detenidas 10 personas y liberadas dos víctimas privadas de la libertad.

Harfuch sostuvo que el Gobierno federal mantendrá el acompañamiento a las autoridades de Zacatecas, con acciones de inteligencia, investigación ministerial y presencia territorial para detener a los responsables del ataque de Ojocaliente y debilitar a las células criminales que operan en la región.

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