Cae “El Señor de la T”, presunto coordinador regional del CJNG en Michoacán

Autoridades federales y estatales detuvieron en Michoacán a Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, identificado como presunto coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y generador de violencia en la entidad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este jueves 17 de septiembre que la captura ocurrió como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por el Gobierno federal.

De acuerdo con el funcionario, el detenido es relacionado con actividades de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

¿Quién es “El Señor de la T”, detenido en Michoacán?

Las investigaciones de las autoridades ubican a Manuel Alejandro “N” como presunto operador del CJNG con presencia en distintos municipios del Bajío michoacano.

Según García Harfuch, su área de operación comprendía Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro, donde las autoridades lo señalan por su posible participación en diferentes actividades delictivas.

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La captura se suma a distintos operativos desplegados en Michoacán contra grupos criminales relacionados con homicidios, extorsiones y otras actividades que afectan a habitantes y sectores productivos.

¿Qué autoridades participaron en la captura?

La detención derivó de un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la Presidenta @Claudiashein, fue detenido en Michoacán Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, identificado como coordinador regional del CJNG y generador de violencia, relacionado con extorsión,… pic.twitter.com/RC0TEz645V — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 17, 2026

García Harfuch señaló que las autoridades mantendrán las acciones contra organizaciones dedicadas a la extorsión y otros delitos en Michoacán.

El detenido deberá quedar a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica y las posibles imputaciones conforme avancen las investigaciones.

IO