Gobierno de México ubica a “El Pelón” como nuevo líder del CJNG; Harfuch confirma orden de extradición

El Gobierno de México identificó a Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, como el principal dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrida en febrero pasado.

Durante la conferencia matutina de este viernes 4 de septiembre en Zacatecas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que Valencia González cuenta con una orden de extradición y posee doble nacionalidad.

El funcionario recordó que, después de la muerte de Oseguera Cervantes, el Gabinete de Seguridad ya había señalado a “El Pelón” como uno de los líderes regionales con mayor peso dentro de la estructura criminal.

¿Quién es Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”?

Valencia González es señalado por autoridades de México y Estados Unidos como un integrante de larga trayectoria dentro del CJNG.

En julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identificó como nuevo líder del grupo criminal y aseguró que asumió la conducción de la organización después de la muerte de su padrastro, “El Mencho”.

Las autoridades estadounidenses también lo han descrito como responsable de estructuras armadas vinculadas con el cártel.

EU ofrece 25 millones de dólares por información para capturarlo

El 5 de agosto, el Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas (DEA) reiteraron que, con base en documentos judiciales e información de inteligencia, Valencia González había asumido la jefatura del CJNG.

Washington elevó entonces de 5 millones a 25 millones de dólares la recompensa por información que permita su captura o condena.

Desde diciembre de 2021, el Departamento de Estado ya ofrecía una recompensa por datos sobre su paradero, cuando era descrito como un integrante de alto nivel relacionado con el tráfico de narcóticos.

¿De qué acusan a “El Pelón” en Estados Unidos?

Autoridades estadounidenses acusan a Valencia González de conspirar para fabricar y distribuir cocaína y metanfetamina destinadas al mercado de Estados Unidos.

También enfrenta señalamientos relacionados con el uso de armas de fuego en actividades vinculadas con narcotráfico.

Harfuch confirmó que existe una solicitud de extradición en su contra, aunque no detalló en qué etapa se encuentra el procedimiento.

EEUU ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información sobre Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Más detalles en este anuncio público en el link 🔗 pic.twitter.com/Y03sDw7XT3 — Martí Noticias (@martinoticias) September 3, 2026

Sucesión ocurre tras la muerte de “El Mencho”

Nemesio Oseguera Cervantes murió el 22 de febrero de 2026, después de resultar herido durante un operativo del Ejército y la Guardia Nacional en Tapalpa, Jalisco, cuyo objetivo era detenerlo.

Desde entonces, autoridades mexicanas y estadounidenses han seguido la reorganización interna del CJNG y el papel de sus principales mandos regionales.

Con la identificación de “El Pelón” como nuevo dirigente, las investigaciones se concentran ahora en su estructura operativa, financiera y logística, además de los procesos de cooperación internacional para buscar su captura.

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