Huracán Simon baja a categoría 1: ¿dónde está y qué estados afectará hoy 14 de octubre?

El Huracán Simon se debilitó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson este miércoles 14 de octubre de 2026, aunque mantiene vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 185 kilómetros por hora, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte de las 12:00 horas, el ciclón continúa su desplazamiento sobre el océano Pacífico, sin cambios en su trayectoria, mientras su circulación favorece la presencia de chubascos y lluvias fuertes en el occidente de México.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia sobre el fenómeno debido a sus posibles efectos en las zonas costeras.

¿Dónde está el huracán Simon hoy 14 de octubre?

El SMN informó que, al mediodía de este miércoles, el centro del Huracán Simon se localizaba a 280 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 400 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El fenómeno presenta un desplazamiento hacia el suroeste a una velocidad de cuatro kilómetros por hora.

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En comparación con el reporte de las 06:00 horas, cuando se mantenía como huracán de categoría 2, Simon disminuyó su intensidad y registró una reducción en la velocidad de sus vientos máximos sostenidos.

¿Qué estados podrían registrar lluvias por el huracán Simon?

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, la circulación del ciclón refuerza la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el occidente del país.

Entre las entidades bajo vigilancia por los efectos del sistema se encuentran Jalisco y Nayarit, debido a su cercanía con la trayectoria del huracán.

Aunque Simon perdió intensidad durante la mañana, continúa como un fenómeno ciclónico capaz de generar condiciones meteorológicas adversas.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, particularmente en las comunidades costeras y zonas susceptibles a inundaciones.

El #Huracan #Simon continúa sin cambios en su desplazamiento. La información detallada, en el gráfico https://t.co/aXoRU4JNTh — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 14, 2026

SMN mantiene seguimiento a la trayectoria de Simon

El reporte de las 12:00 horas confirma que Simon permanece sobre aguas del Pacífico mexicano y continúa su desplazamiento hacia el suroeste.

La actualización no establece un punto de impacto en tierra, por lo que la población deberá consultar los siguientes avisos del SMN para conocer posibles cambios en su intensidad, ubicación y trayectoria.

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