Huracán Simón baja a categoría 1: ¿dónde se ubica y qué estados tendrán lluvias este 13 de octubre?

El Huracán Simón se debilitó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada de este martes 13 de octubre de 2026, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que mantiene alertas por lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado en estados del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el reporte de las 03:00 horas, el fenómeno meteorológico se localizó a 160 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 300 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, con rachas de hasta 185 kilómetros por hora, y mantiene un desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 6 kilómetros por hora.

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Simón?

El SMN pronosticó que durante las próximas 24 horas el huracán Simón provocará lluvias de distinta intensidad en el occidente del país.

En el sur de Sinaloa y las regiones del oeste y costa de Nayarit se esperan lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros.

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Mientras tanto, en zonas del norte, centro y sur de Jalisco se prevén precipitaciones fuertes, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros.

Estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y crecidas de ríos y arroyos, por lo que las autoridades recomiendan mantener vigilancia en zonas de riesgo.

Huracán Simón provocará vientos fuertes y oleaje elevado

El organismo meteorológico también advirtió sobre vientos de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, en las costas del centro y sur de Sinaloa, así como en Nayarit.

Además, se espera oleaje de entre dos y tres metros de altura en los litorales de ambas entidades.

Estas condiciones representan un riesgo para embarcaciones y actividades marítimas, especialmente en las zonas donde permanecen activos los avisos de prevención y vigilancia.

¿Dónde hay alerta por el huracán Simón?

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una zona de prevención por efectos de huracán en las Islas Marías, Nayarit.

Asimismo, continúa la vigilancia por posibles efectos de huracán desde Escuinapa hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

#AvisoMeteorológico #Simon se encuentra a 155 km al oeste de Cabo Corrientes, #Jalisco, como #Huracán categoría 1. Sus bandas nubosas ocasionarán #Lluvias muy fuertes y #Oleaje elevado en #Nayarit y #Sinaloa. Toda la información en https://t.co/MAfBodYhJu https://t.co/FSCTPAR6zb — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 13, 2026

Por otra parte, permanece activa una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa, Sinaloa.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los reportes oficiales del SMN y Protección Civil, así como a atender las recomendaciones ante las lluvias, los fuertes vientos y el oleaje.

Aunque Simón disminuyó a categoría 1, sus efectos meteorológicos todavía pueden representar riesgos para las comunidades costeras del Pacífico mexicano.

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