Huracán Simón se debilita a categoría 2: ¿cuándo tocaría tierra en Mazatlán y con qué fuerza?

El huracán Simón se debilitó a categoría 2 este lunes 12 de octubre mientras continúa su lento desplazamiento por el océano Pacífico, frente a las costas de Jalisco y Nayarit. Aunque perdió intensidad después de alcanzar la categoría 4 durante el fin de semana, el fenómeno mantiene bajo vigilancia a Sinaloa, donde podría tocar tierra la noche del jueves 15 de octubre, cerca de Mazatlán, como huracán categoría 1, de acuerdo con el pronóstico presentado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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En su actualización de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, el SMN informó que el centro de Simón se localizaba aproximadamente a 125 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 325 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de hasta 195 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 6 kilómetros por hora. Su movimiento lento mantiene la posibilidad de lluvias prolongadas en los estados cercanos a su trayectoria.

¿Cuándo podría tocar tierra el huracán Simón en Mazatlán?

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, explicó que Simón continuará perdiendo fuerza durante los próximos días. Para el martes 13 de octubre se proyecta que disminuya a categoría 1 cerca de las Islas Marías, Nayarit, mientras que a partir del miércoles 14 sus efectos comenzarían a sentirse con mayor intensidad en el sur de Sinaloa.

Según la previsión expuesta por el funcionario, el posible ingreso a tierra ocurriría durante la noche del jueves 15 de octubre en las inmediaciones de Mazatlán, todavía con intensidad de huracán categoría 1. Sin embargo, tanto el punto de impacto como la categoría podrían modificarse conforme avance el sistema, por lo que el escenario no debe considerarse definitivo.

Alertan por lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado

Mientras se aproxima a Sinaloa, la circulación del huracán continuará generando lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el oeste de Jalisco, la costa y el oeste de Nayarit, así como el sur de Sinaloa. Para el miércoles se anticipa un escenario de mayor riesgo en el sur sinaloense y el norte de Nayarit, con precipitaciones que podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros en algunas zonas.

Además de las lluvias, las autoridades prevén vientos fuertes y oleaje elevado. En las costas de Jalisco se han pronosticado olas de cuatro a seis metros, mientras que en sectores de Nayarit y Sinaloa podrían alcanzar entre 2.5 y 3.5 metros. Estas condiciones representan riesgos para la navegación, las actividades pesqueras y las comunidades ubicadas en zonas costeras.

El SMN y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantienen avisos y zonas de vigilancia por vientos de huracán, incluyendo las Islas Marías y el tramo costero comprendido entre Cabo Corrientes, Jalisco, y Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

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Las autoridades advirtieron que las lluvias asociadas con Simón podrían provocar inundaciones, deslaves, crecidas de ríos y arroyos, por lo que exhortaron a la población a seguir los avisos de Protección Civil. Aunque el huracán ha comenzado a debilitarse, sus efectos todavía pueden ser peligrosos, especialmente por la acumulación de lluvia y el oleaje durante los próximos días.

JGH