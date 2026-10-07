Estudiante resulta herido tras conflicto en Prepa 1 de la UNAM; esto se sabe

Un estudiante de la Preparatoria 1 de la UNAM, ubicada en la alcaldía Xochimilco, resultó herido tras registrarse un conflicto al interior del plantel, de acuerdo con información preliminar.

El incidente generó una movilización de elementos de seguridad en las inmediaciones de la escuela, mientras se desarrollaban acciones para conocer las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

Tras resultar lesionado, el joven fue trasladado para recibir atención médica. Hasta el momento no se han dado a conocer de manera oficial mayores detalles sobre su estado de salud.

Alumnos rechazan versión sobre grupos porriles

En los primeros reportes sobre el incidente circuló la versión de que el enfrentamiento podría estar relacionado con la presencia o intervención de grupos porriles dentro de las instalaciones.

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Sin embargo, estudiantes del plantel rechazaron inicialmente esa hipótesis y señalaron que las circunstancias del hecho deben esclarecerse antes de atribuir responsabilidades.

Por ahora, no existe una versión oficial que permita determinar qué provocó el conflicto ni quiénes participaron en la agresión.

Autoridades buscan esclarecer lo ocurrido

La movilización de seguridad se mantiene como parte de las acciones posteriores al incidente, mientras se recaba información sobre lo sucedido dentro de la Prepa 1.

Reportan personas embozadas al interior de la Prepa 1, de la @UNAM_MX, en Xochimilco. Al exterior ya hay presencia de @SSC_CDMX. #Video 🎥👇🏽 https://t.co/WdwMfd5e4v — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 7, 2026

Debido a que se trata de información preliminar, las circunstancias podrían modificarse conforme las autoridades y la propia comunidad universitaria proporcionen nuevos datos.

Se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre el estado de salud del estudiante y sobre las condiciones en las que ocurrió el enfrentamiento.

IO