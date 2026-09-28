UNAM Mérida llevará ciencia y murciélagos a Ucú con una feria nocturna

El Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) unidad Mérida, en colaboración con Soluciones Ambientales Itzeni A. C., invita a que el sábado 3 de octubre a partir de las 17:00 horas niños, jóvenes y adultos se animen a ser parte de la Segunda Feria Nocturna. Explorando el mundo invisible: parásitos, microbios y murciélagos en la cancha de básquet de Ucú.

De acuerdo con Osiris Gaona, coordinadora del evento y académica del Instituto de Ecología, el festival se realizará en el marco del Día del Murciélago, cuya fecha es 3 de octubre, donde a través de actividades divertidas, alrededor de 30 talleristas compartirán sus conocimientos y hablarán sobre la importancia de los microorganismos, las plantas, los insectos y los murciélagos en la vida del ser humano.

Explicó que el festival nace como una iniciativa enfocada en compartir con las comunidades los saberes que se generan en el campus de la UNAM, y puntualizó que, el año pasado, contó con el apoyo de los doctores Celia Selem y Henry Dzul de la UADY y del Programa para la Conservación de los Murciélagos de México (PCMM), pero que esta vez está planeado por el Instituto de Ecología.

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“Creemos fervientemente que no sólo debemos crear ciencia básica para nuestros congéneres, sino que es una obligación compartir el conocimiento que se genera, debido a que nos aquejan los mismos problemas ambientales y geopolíticos”, explicó la especialista.

En ese sentido, el festival permite, desde una perspectiva lúdica, abrir espacios de conversación sobre la importancia de los murciélagos como aliados en el control de plagas y en la dispersión de semillas y la polinización, así como de los seres microscópicos que, lejos de ser perjudiciales, forman parte de la vida del ser humano.

“Las personas no imaginarían que los murciélagos nos ayudan a dispersar semillas, se comen las plagas de varias plantas que consumimos los humanos y son polinizadores de los agaves, de donde se obtiene el mezcal y el tequila. Lo mismo ocurre con los animales microscópicos, que son parte de nuestra evolución y de nuestra vida y que sin ellos nuestra existencia no sería la misma. Somos como una caja de Petri, porque dentro y fuera de nosotros están creciendo millones de organismos”, detalló la coordinadora.

Asimismo, Gaona señaló que, en la edición pasada, el festival estuvo dirigido principalmente a las infancias; sin embargo, debido a la gran respuesta de las personas adultas, especialmente de las mujeres, se decidió que en esta ocasión esté abierto al público en general.

Detalló que la dinámica consiste en entregar un pasaporte a las personas asistentes, quienes posteriormente recorren las mesas donde se encuentran los talleristas. Al finalizar cada actividad, reciben un sello y, como parte de la experiencia, un obsequio por parte de los organizadores.

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“En la primera feria, nos sorprendimos muchísimo para bien, porque no sólo tuvimos registros de alrededor de 150 niños, sino también hubo personas de todas las edades. Llegaban mujeres y nos pedían un pasaporte o uno de los regalos que llevábamos para abordar, incluso había gente que pasaba por las mesas a curiosear y se quedaba a las actividades. Ahí, nos dimos cuenta que los mayores también querían participar”, indicó.

Además, detalló que la feria contará con 19 talleres, impartidos por alrededor de 30 ponentes, entre científicos y estudiantes.

Entre los cursos contemplados están Pozos, gallina y un pueblo rural: conociendo la calidad del agua en el municipio de Ucú, que impartirán Luisa Falcón, Matías Ezcurdia y Uriel Villa; Extracción de ADN en frutas, por Amery Ruiz, Fernanda Sánchez y Dulce Suazo; ¿De quién soy Pariente?: actividades de genómica, por Hilda Palacio y Emilio Guzmán.

También estarán Los artrópodos, los mosquitos y Yo, por Julián Everardo García; Explorando el mundo del Chagas, por Nohemi Cigarroa Toledo; Entre flores y murciélagos, por Mariel Rodríguez y Patricia Guadarrama; ¿Qué tan inteligente es la IA?, por Pavel Popoca Cruz; Un mundo diminuto, una vida enorme, por Marcela García Aguilar.

Otros cursos contemplados son Bacterias: fábricas microscópicas que generan cosas grandiosas, por Julián Lewin Wissner y Wendy Escobedo; El arte y el micromundo, por la pintora Yadira Soto y Daniela Saldivar; El increíble mundo de los parásitos, a cargo de Leopoldo Andrade y Gerardo Pérez; Bichos, humanos y plantas ¡Todos en la misma cancha!, de Erika Marcé y Gerardo Suzán; Retos del saber: pon a prueba tu mente, de Diana Falcón.

También habrá los talleres Conoce a los virus y cómo protegerte, de Sacbé Orozco y Ciro Gorocica; Nuestros aliados los murciélagos, de Osiris Gaona; ¿Cómo se ve la temperatura en tu comunidad, de Diego Carmona; ¿Qué son los síndromes de polinización?, de Mariana Chávez; ¿Quién anda ahí? Animales de nuestra selva que no vemos, de Sara Straffon Díaz; y Murciélagos, héroes contra las plagas, de Arit Seleny de León Lorenzana.

Además, agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Ucú por el espacio, el inmobiliario y el refrigerio para los participantes; a la fundación SíMiPlaneta; a Soluciones Ambientales Itzeni A.C.; a los doctores del Instituto de Ecología que se sumaron, Luisa Falcón, Malena Oliva, Gabriela Mendoza, Diego Carmona, Pavel Popoca y Bertha Hernández; y a las Facultades de Ciencias, Química, Facultad de Veterinaria y Zootecnía de la UNAM y a la UADY.

“Especial agradecimiento a Celia Belmont, Alejandra Cámara, Bárbara Córtes, Elios Gaona, Abraham Méndoza, Fabiola Muñoz y Ximena Neri, ellos son el alma de Itzeni”.

Por último, invitó a la ciudadanía a sumarse a este festival, donde “el increíble mundo de los parásitos, bichos, humanos y plantas estarán en la misma cancha; habrá retos del saber para poner a prueba tu mente, podrás conocer a los virus y cómo protegerte, así como a nuestros aliados, los murciélagos, además de otros temas que estamos abordando”.