UNAM cumple 475 años: Cámara de Diputados inscribe homenaje con letras de oro

La Cámara de Diputados realizó una sesión solemne para inscribir con letras de oro en su Muro de Honor la leyenda “475 años de la Universidad de México (1551-2026)”, como parte de la conmemoración por casi cinco siglos de vida universitaria en el país.

El reconocimiento recuerda la expedición de la Cédula Real del 21 de septiembre de 1551, considerada el punto de partida de la tradición universitaria que con el paso del tiempo derivó en la actual Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Qué dijo Leonardo Lomelí por los 475 años de la Universidad de México?

Durante la ceremonia, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, señaló que la conmemoración representa también un compromiso para continuar el trabajo desarrollado por distintas generaciones dedicadas a la enseñanza, la investigación y la creación.

Lomelí destacó que el reconocimiento tiene un significado especial para la comunidad universitaria y para la educación pública del país, además de que obliga a mantener una mirada hacia los retos futuros de la institución.

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El rector sostuvo que la Universidad ha formado parte de la historia de México a través de sus aportaciones a la educación, la ciencia, las humanidades y la cultura.

Diputados destacan el papel de la Universidad de México

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, afirmó que la encomienda de la Universidad debe continuar centrada en la formación académica, la investigación y el servicio al país.

Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y promovente de la iniciativa, señaló que la inscripción representa un reconocimiento a las aportaciones de la institución durante casi cinco siglos y una oportunidad para reflexionar sobre la Universidad que México necesitará en las próximas décadas.

La Cámara había aprobado previamente la inscripción con 397 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, mientras que el decreto correspondiente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 2026.

IO