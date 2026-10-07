Suspenden clases en la Prepa 1 de la UNAM tras enfrentamiento que dejó un alumno lesionado

La Escuela Nacional Preparatoria Plantel 1 Gabino Barreda, de la Universidad Nacional Autónoma de México, suspendió sus actividades académicas este miércoles 7 de octubre, luego de un enfrentamiento registrado entre personas encapuchadas y personal administrativo, en medio de protestas estudiantiles que dejaron reportes de un alumno lesionado.

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La decisión fue confirmada por la dirección del plantel, ubicado en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, como una medida preventiva para proteger a estudiantes, docentes y trabajadores, después de que un grupo de manifestantes ingresara a las oficinas administrativas y se produjera un forcejeo que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

¿Qué ocurrió en la Prepa 1 de la UNAM?

Los hechos comenzaron durante la mañana de este miércoles, cuando un grupo de personas encapuchadas intentó tomar las instalaciones de la preparatoria para exigir atención a diversas demandas estudiantiles, entre ellas señalamientos sobre presuntos casos de acoso y abuso dentro de la institución.

De acuerdo con testimonios de estudiantes, durante el conflicto un alumno de segundo año resultó lesionado y fue trasladado a la enfermería del plantel para recibir atención. Algunos jóvenes acusaron a integrantes del personal directivo de haber participado en la agresión, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades universitarias.

Por su parte, el director general de la Escuela Nacional Preparatoria, Raúl Rodríguez Díaz, explicó que los manifestantes buscaban iniciar un paro de actividades y que el personal intentó mantener el funcionamiento normal de la escuela, situación que derivó en un forcejeo. El funcionario señaló que no tenía certeza sobre la existencia de personas lesionadas y anunció que se realizarían las investigaciones correspondientes.

UNAM confirma suspensión de clases tras el enfrentamiento

Mediante un comunicado, la dirección de la Prepa 1 informó que había recibido previamente un pliego petitorio de estudiantes y que ofreció establecer mesas de diálogo para atender sus solicitudes. Sin embargo, señaló que un grupo de personas con el rostro cubierto ingresó por la fuerza a las oficinas administrativas, donde se registró el enfrentamiento.

La UNAM informó que había ofrecido mesas de diálogo previas para revisar el pliego petitorio.

Ante esta situación, las autoridades determinaron suspender las actividades académicas durante el miércoles 7 de octubre, con el propósito de salvaguardar la integridad de la comunidad escolar. La medida fue anunciada después de que, durante las primeras horas del conflicto, autoridades universitarias habían señalado que las clases continuaban con normalidad.

La dirección también manifestó su disposición a brindar acompañamiento a quienes resultaron afectados para que presenten las denuncias correspondientes, además de reiterar su rechazo a cualquier manifestación de violencia.

¿Qué pasará con las clases en la Prepa 1?

Tras los acontecimientos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México permanecieron en el exterior del plantel, luego de recibir reportes sobre la presencia de aproximadamente 20 personas encapuchadas que exigían atención a sus demandas.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, señaló que la situación se encontraba bajo control, mientras que la Defensoría de los Derechos Universitarios comenzó a atender el caso para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

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La suspensión anunciada corresponde al miércoles 7 de octubre. Hasta la información consultada, no se ha confirmado oficialmente que la medida se extienda al jueves 8, por lo que la comunidad estudiantil deberá permanecer atenta a nuevos comunicados de la institución.

JGH