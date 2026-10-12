Familias de detenidos en Jalisco denuncian abusos policiales y exigen aclarar cifra de arrestos

Familiares de las personas detenidas durante las protestas por agua limpia en Guadalajara, Jalisco, denunciaron presuntos abusos policiales, detenciones arbitrarias e irregularidades en el registro de arrestos, tras los enfrentamientos registrados el domingo 11 de octubre de 2026 frente a Casa Jalisco.

Durante una conferencia realizada este lunes en las instalaciones de la Fiscalía estatal, ubicadas en la Zona Industrial de Guadalajara, los familiares cuestionaron la versión del gobernador Pablo Lemus Navarro, quien atribuyó la violencia a un supuesto grupo de choque integrado por aproximadamente 400 personas.

Aseguraron que ninguno de los detenidos identificados por sus colectivos pertenece a ese tipo de organizaciones y solicitaron transparentar la información sobre las personas arrestadas.

Familiares denuncian discrepancias en cifra de detenidos en Jalisco

Los familiares señalaron que existen diferencias entre los registros elaborados por colectivos ciudadanos y las cifras oficiales de la Fiscalía de Jalisco.

Por ello, exigieron a las autoridades proporcionar los nombres de todas las personas detenidas para cotejar ambas listas y establecer si existen personas cuyo paradero todavía se desconoce.

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También denunciaron que algunas personas permanecieron incomunicadas durante casi 20 horas después de los enfrentamientos.

Asimismo, acusaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco de no acercarse a las familias para recibir sus quejas.

Fiscalía de Jalisco reporta 18 manifestantes liberados

La Fiscalía estatal informó que, hasta el mediodía de este lunes 12 de octubre, 18 de las 39 personas detenidas habían recuperado su libertad, entre ellas 14 mujeres y cuatro hombres.

Sin embargo, precisó que las investigaciones continuarán y que las liberaciones no implican el retiro de los señalamientos.

Los presuntos delitos investigados son ataques a las vías de comunicación, lesiones y conductas cometidas contra representantes de la autoridad.

¿Qué dijo Pablo Lemus sobre los enfrentamientos en Casa Jalisco?

El gobernador Pablo Lemus aseguró que aproximadamente 10 mil personas participaron en una manifestación que transcurrió pacíficamente hasta la llegada de un grupo de alrededor de 400 presuntos provocadores.

Según el mandatario, estas personas utilizaron piedras, martillos, tubos y petardos para agredir a elementos policiales.

Familiares de los detenidos en la protesta de Jalisco por falta de agua, organizaron una conferencia de prensa en la que manifestaron su repudio a la represión policial y abogaron por el derecho constitucional de protestar. https://t.co/psd9kn3R4z — Pulso Diario Digital (@pulsodiariodig) October 12, 2026 Familiares de los detenidos en la protesta de Jalisco por falta de agua, organizaron una conferencia de prensa en la que manifestaron su repudio a la represión policial y abogaron por el derecho constitucional de protestar. https://t.co/psd9kn3R4z — Pulso Diario Digital (@pulsodiariodig) October 12, 2026

El saldo oficial reportado por Lemus fue de 28 policías lesionados, dos de ellos de gravedad, además de manifestantes heridos y 39 personas detenidas.

El gobernador anunció que solicitó revisar individualmente las detenciones y analizar las grabaciones de los enfrentamientos para investigar posibles excesos en el uso de la fuerza.

También indicó que informó de los acontecimientos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mientras tanto, los familiares mantienen su exigencia de esclarecer las detenciones y garantizar el respeto a los derechos de las personas arrestadas.

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