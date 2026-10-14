Trayectoria de ‘Trudy’ y ‘Simón’: generarán lluvias intensas y alto oleaje en México

La presencia simultánea y el monitoreo del huracán ‘Simón’ y la recién formada tormenta tropical ‘Trudy’ mantienen en alerta preventiva a las autoridades de Protección Civil, al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua y a la Secretaría de Marina (SEMAR).

Ambos sistemas meteorológicos en el Océano Pacífico amenazan con intensas lluvias, ráfagas de viento de gran magnitud y oleaje elevado en diversos estados de las costas del occidente y sur del país; por lo que es esencial conocer qué regiones del país se podrán ver afectados ante la presencia de estos fenómenos.

Noticia Destacada ¿Cuándo se va a convertir en huracán la tormenta tropical 'Trudy'?, trayectoria y afectaciones en estos estados

¿Qué regiones del país se verán afectadas por Trudy y Simón?

El ciclón Simón ha experimentado fluctuaciones en su intensidad y dirección durante las últimas horas. Su amplia circulación mantendrá temporal de lluvias de fuertes a muy fuertes en regiones de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima; se pronostican olas de entre 2.0 a 3.0 metros.

Se prevén lluvias puntuales intensas en: Chihuahua (noreste, este y sur), Coahuila (noroeste y oeste), Durango (norte) y Oaxaca (noreste y suroeste). Mientras que lluvias muy fuertes impactarán a Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo.

Esta noche la #TormentaTropical #Trudy se ubicó a 510 km al sur de Acapulco, #Guerrero, con #Vientos máximos sostenidos de 110 km/h, cercanos a los de #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson ⬇️ https://t.co/B5rvCwSkvl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 15, 2026

Por otro lado; la tormenta tropical Trudy, el decimonoveno fenómeno nombrado de la temporada en el Pacífico, proyecta una trayectoria estimada hacia Guerrero, Michoacán y Colima en la franja de mayor vigilancia. Su punto de mayor aproximación a las costas del suroeste y occidente se prevé entre el sábado 17 y el domingo 18 de octubre.

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