Doble amenaza en el Pacífico: Simon se mantiene como huracán categoría 1 y Trudy podría alcanzar la 4

El huracán Simon y la tormenta tropical Trudy mantienen actividad ciclónica en el océano Pacífico mexicano este miércoles 14 de octubre de 2026. Mientras Simon continúa como huracán categoría 1 frente a las costas del occidente del país, Trudy presenta condiciones para intensificarse durante los próximos días y podría alcanzar la categoría 4 el sábado 17 de octubre, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, SMN.

Noticia Destacada Huracán Simon baja a categoría 1: ¿dónde está y qué estados afectará hoy 14 de octubre?

Los reportes difundidos por la Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC, y la Comisión Nacional del Agua, Conagua, indican que ambos sistemas se desplazan sobre aguas del Pacífico, aunque con trayectorias diferentes. Simon avanza lentamente hacia el suroeste, mientras Trudy mantiene un movimiento hacia el oeste-noroeste.

La circulación de estos fenómenos refuerza la probabilidad de lluvias en distintas regiones de México, principalmente en el occidente, sur y sureste del territorio nacional, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución.

Huracán Simon categoría 1: ¿dónde se encuentra y hacia dónde se dirige?

De acuerdo con la actualización de las 18:00 horas de este miércoles 14 de octubre, el huracán Simon se localizaba a 310 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 430 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema registraba vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de hasta 150 km/h y desplazamiento hacia el suroeste a una velocidad de 6 km/h.

Pese a su lento movimiento, la circulación del huracán continúa reforzando la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el occidente del país, según la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Hasta ese reporte, Simon permanecía como huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Tormenta tropical Trudy: ¿cuándo se convertiría en huracán categoría 4?

Por su parte, el SMN informó que a las 15:00 horas del 14 de octubre, el centro de la tormenta tropical Trudy se encontraba a 540 kilómetros al suroeste de Puerto Escondido, Oaxaca, y a 555 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero.

El ciclón presentaba vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 15 km/h. Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias en el sur y sureste de México.

El pronóstico de trayectoria señala que Trudy podría alcanzar la categoría 1 durante el jueves 15 de octubre, intensificarse a categoría 2 y posteriormente a categoría 3 el viernes 16, hasta llegar a huracán categoría 4 durante las primeras horas del sábado 17 de octubre, con vientos máximos sostenidos de 215 km/h.

Después de alcanzar esa intensidad, el sistema podría debilitarse gradualmente, pasando a categoría 3 durante el mismo sábado, categoría 2 el domingo 18 y categoría 1 el lunes 19 de octubre.

Estas intensidades corresponden a un pronóstico y pueden modificarse conforme evolucione el ciclón.

Trayectoria de Trudy: así evolucionaría hasta el 19 de octubre

El pronóstico difundido por el SMN contempla una rápida intensificación de Trudy durante los próximos tres días. Según la tabla de trayectoria del reporte de las 15:00 horas, su evolución sería la siguiente:

En su punto máximo el sábado, Trudy alcanzará vientos sostenidos de 215 km/h.

El pronóstico sitúa el periodo de mayor intensidad de Trudy durante las primeras horas del sábado, cuando podría registrar vientos de 215 km/h. Además, la trayectoria proyectada muestra un desplazamiento paralelo a las costas del Pacífico mexicano, con aproximación a sectores del occidente del país durante el fin de semana.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos también advirtió sobre condiciones favorables para el fortalecimiento del sistema, aunque sus pronósticos están sujetos a actualizaciones.