Suspenden clases en todo Guerrero por tormenta tropical ‘Trudy’.

La Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado, emitió un comunicado oficial notificando la suspensión total de actividades académicas y administrativas a partir del jueves 15 de octubre de 2026.

La medida de emergencia responde a los pronósticos meteorológicos que advierten sobre intensas lluvias, vientos fuertes e inundaciones provocadas por el acercamiento de la tormenta tropical Trudy a las costas del Pacífico mexicano.

La cancelación aplica para todos los niveles educativos, tanto en planteles públicos como privados de las ocho regiones y los 85 municipios de la entidad. La indicación abarca a los turnos matutino y vespertino con el objetivo prioritario de prevenir accidentes y resguardar la seguridad física de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Suspensión de actividades escolares y administrativas en todo el estado Descarga el comunicado aquí https://t.co/iYEhGIiPgE — Gobierno de Guerrero (@Gob_Guerrero) October 14, 2026

Adicionalmente, las autoridades estatales instruyeron a directivos y personal responsable de las escuelas brindar las facilidades necesarias en caso de que los inmuebles escolares deban habilitarse como refugios temporales para familias vulnerables.

Asimismo, los cuerpos de seguridad e instituciones de auxilio mantienen activo el protocolo de vigilancia. Se exhortó a la población a seguir las recomendaciones oficiales de Protección Civil, evitar cruzar ríos o zonas de riesgo y mantenerse informados respecto a una eventual reanudación de actividades.

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