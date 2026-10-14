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México / Sucesos

Suspenden clases en todo Guerrero por tormenta tropical ‘Trudy'

La cancelación aplica para todos los niveles educativos, tanto en instituciones públicas como privadas.

Por Redacción Por Esto!

14 de oct de 2026

1 min

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Suspenden clases en todo Guerrero por tormenta tropical ‘Trudy’.
Suspenden clases en todo Guerrero por tormenta tropical ‘Trudy’. / X: @InfoMeteoro

La Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado, emitió un comunicado oficial notificando la suspensión total de actividades académicas y administrativas a partir del jueves 15 de octubre de 2026.

La medida de emergencia responde a los pronósticos meteorológicos que advierten sobre intensas lluvias, vientos fuertes e inundaciones provocadas por el acercamiento de la tormenta tropical Trudy a las costas del Pacífico mexicano.

La cancelación aplica para todos los niveles educativos, tanto en planteles públicos como privados de las ocho regiones y los 85 municipios de la entidad. La indicación abarca a los turnos matutino y vespertino con el objetivo prioritario de prevenir accidentes y resguardar la seguridad física de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Adicionalmente, las autoridades estatales instruyeron a directivos y personal responsable de las escuelas brindar las facilidades necesarias en caso de que los inmuebles escolares deban habilitarse como refugios temporales para familias vulnerables.

Asimismo, los cuerpos de seguridad e instituciones de auxilio mantienen activo el protocolo de vigilancia. Se exhortó a la población a seguir las recomendaciones oficiales de Protección Civil, evitar cruzar ríos o zonas de riesgo y mantenerse informados respecto a una eventual reanudación de actividades.

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