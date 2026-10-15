Huracán Trudy provoca suspensión de clases en Oaxaca este 15 de octubre; cierran puertos de Huatulco y Puerto Escondido

El Huracán Trudy provocó la suspensión de clases en todos los niveles educativos de cuatro municipios de la Costa de Oaxaca este jueves 15 de octubre de 2026, además del cierre de los puertos de Huatulco y Puerto Escondido para embarcaciones menores y actividades turísticas náuticas.

Las autoridades municipales anunciaron estas medidas preventivas ante el pronóstico de lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado asociados al ciclón, que durante la madrugada de este jueves alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

¿En qué municipios de Oaxaca se suspenden clases por el huracán Trudy?

La suspensión de actividades escolares aplica para este jueves 15 de octubre en los municipios de Santa María Tonameca, Santa María Colotepec, San Pedro Mixtepec y Santa María Huazolotitlán, ubicados en la región de la Costa de Oaxaca.

La decisión se tomó siguiendo las recomendaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) y de los consejos municipales de Protección Civil, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo.

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Además, las Capitanías de Puerto de Huatulco y Puerto Escondido establecieron restricciones a la navegación de embarcaciones menores y a las actividades turísticas náuticas ante las condiciones adversas previstas en el mar.

Activan Plan DN-III-E ante posibles afectaciones por Trudy

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó sobre la activación del Plan DN-III-E y el Plan GN-A, mediante la participación de personal militar y de la Guardia Nacional.

En las acciones preventivas participan elementos de la VIII Región Militar, la 44 Zona Militar y el 47 Batallón de Infantería, en coordinación con autoridades estatales, municipales y de Protección Civil.

El despliegue permitirá atender posibles emergencias y brindar apoyo a la población de las comunidades costeras que pudieran resultar afectadas por las lluvias.

#Trudy continúa como #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson. Su ubicación actual se menciona en el gif https://t.co/xbkmwtuf0y — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 15, 2026

¿Dónde se encuentra el huracán Trudy este 15 de octubre?

De acuerdo con el reporte de las 06:00 horas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Trudy se ubicaba a 465 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 km/h.

El fenómeno mantiene condiciones para generar lluvias intensas en Oaxaca y precipitaciones muy fuertes en Guerrero, así como oleaje de dos a tres metros de altura en las costas de ambas entidades.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y respetar las restricciones marítimas mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

IO