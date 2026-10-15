Pronostican que el huracán 'Trudy' alcance la categoría 2 en las próximas horas, implementan medidas preventivas

La Secretaría de Marina por medio de la Armada de México, ha puesto en marcha el Plan Marina, el cual va a ayudar a las tareas de aislamiento y coordinación ante el fortalecimiento del huracán ‘Trudy’, el cual ya es categoría 1.

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¿En dónde se encuentra el huracán ‘Trudy’?

En estos momentos, el huracán ‘Trudy’ se encuentra aproximadamente a 456 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 543 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Sin embargo, los reportes indican que en las próximas horas, podría fortalecerse hasta alcanzar la categoría 2, mientras mantiene su rumbo al norte-noroeste, por lo que los elementos navales en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, se mantienen en alerta para ayudar a la población en caso de ser necesario.

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Activan Plan Marina en su fase de prevención

Las autoridades han implementado el Plan Marina en su fase de prevención en Huatulco, Oaxaca, en Acapulco, Guerrero en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde 3,538 elementos están en alerta, junto con sus recursos materiales y Brigadas de Respuesta ante Emergencia (BRE) para responder ante cualquier emergencia.

El centro del #Huracán #Trudy de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson se localiza a 430 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero., y a 685 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima. Mas información ⬇️ https://t.co/G38pNNtPDj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 15, 2026

Además, se ha cerrado la navegación a embarcaciones mayores en Puerto Escondido y Huatulco, Oaxaca y a embarcaciones menores en Puerto Marqués y Acapulco, en Guerrero.

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