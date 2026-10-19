México frena importaciones avícolas de Brasil por brote de Newcastle.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), determinó suspender de manera inmediata la importación de aves y productos avícolas provenientes de Brasil.
La medida fue implementada tras la confirmación de un brote de la enfermedad de Newcastle en una granja comercial de pollos localizada en el municipio de Nova Itaberaba, en el estado de Santa Catarina, Brasil. La dependencia señaló que la restricción se mantendrá vigente hasta recibir información zoosanitaria sobre el brote.
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Con el objetivo de hacer efectiva la restricción sanitaria y cuidar a la ciudadanía, se informó que la Dirección General de Salud Animal del Senasica inhabilitó en su plataforma digital las Hojas de Requisitos Zoosanitarios asociadas y relacionados a mercancías avícolas de origen brasileño.
La prohibición abarca un amplio catálogo de productos, entre los que se incluyen carne de ave, vísceras, despojos, huevo fértil, pollitos de hasta tres días de vida, así como aves canoras, ornamentales, rapaces y de compañía. Las autoridades aclararon que la restricción es de carácter general.
La decisión preventiva busca salvaguardar el estatus de México como país libre de la enfermedad de Newcastle, un patógeno viral altamente contagioso que afecta diversas especies de aves y genera severas afecciones respiratorias, digestivas y neurológicas.
La Secretaría de Agricultura comunicó que la suspensión se mantendrá vigente conforme a los protocolos internacionales, en tanto se evalúa la evolución sanitaria y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil proporcione la información formal sobre las medidas de contención aplicadas.