México frena importaciones avícolas de Brasil por brote de Newcastle.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), determinó suspender de manera inmediata la importación de aves y productos avícolas provenientes de Brasil.

La medida fue implementada tras la confirmación de un brote de la enfermedad de Newcastle en una granja comercial de pollos localizada en el municipio de Nova Itaberaba, en el estado de Santa Catarina, Brasil. La dependencia señaló que la restricción se mantendrá vigente hasta recibir información zoosanitaria sobre el brote.

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¿Qué productos avícolas de Brasil no podrán ingresar a México?

Con el objetivo de hacer efectiva la restricción sanitaria y cuidar a la ciudadanía, se informó que la Dirección General de Salud Animal del Senasica inhabilitó en su plataforma digital las Hojas de Requisitos Zoosanitarios asociadas y relacionados a mercancías avícolas de origen brasileño.

La prohibición abarca un amplio catálogo de productos, entre los que se incluyen carne de ave, vísceras, despojos, huevo fértil, pollitos de hasta tres días de vida, así como aves canoras, ornamentales, rapaces y de compañía. Las autoridades aclararon que la restricción es de carácter general.

🚨 México frena importación avícola de Brasil 🇲🇽🇧🇷 Por brote de Newcastle en Nova Itaberaba, Santa Catarina, AGRICULTURA a través del Senasica suspendió la importación de productos avícolas brasileños. ¿Qué se frena? Pollo, despojos, huevo fértil, pollitos de hasta 3 días, aves de ornato, canoras, rapaces y de compañía. 🐔🐤🥚 ¿Por qué? México es país libre de Newcastle y la medida busca proteger a nuestra producción avícola nacional. Aplica para importación comercial y para lo que traen turistas. La medida se mantiene hasta tener información zoosanitaria del control del brote. 📲 ¡Conoce todos los detalles en el comunicado! https://t.co/wxkIMRttYf — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) October 20, 2026

La decisión preventiva busca salvaguardar el estatus de México como país libre de la enfermedad de Newcastle, un patógeno viral altamente contagioso que afecta diversas especies de aves y genera severas afecciones respiratorias, digestivas y neurológicas.

La Secretaría de Agricultura comunicó que la suspensión se mantendrá vigente conforme a los protocolos internacionales, en tanto se evalúa la evolución sanitaria y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil proporcione la información formal sobre las medidas de contención aplicadas.

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