Julio Camejo se convierte en capataz de ‘La Granja VIP’.

Durante este lunes 19 de octubre de 2026, el actor Julio Camejo logró posicionarse entre los cuatro finalistas de los hombres y mujeres habilitados para competir por la séptima capatacía de la segunda temporada de ‘La Granja VIP’; y tras la competencia logró llevarse el título.

El puesto de Capataz representa la máxima autoridad semanal dentro del reality show, este cargo obtiene inmunidad absoluta frente a las próximas nominaciones, el acceso a la habitación del Capataz con privilegios exclusivos, y el derecho a seleccionar a un compañero para compartir la suite y supervisar las tareas cotidianas.

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¿Cómo fue que Julio Camejo se volvió capataz de ‘La Granja VIP’?

La contienda por el cargo de esta semana llega tras la salida de Pablo Montero, quien ejerció el mando durante el ciclo anterior. En la competencia de este 19 de octubre, Julio Camejo se disputó frente a tres compañeros: Niurka Marcos, Azalia Ojeda y Kevyn Contreras.

Tras el juego por el cargo de capataz, Julio Camejo, logró obtener el cargo y de esta manera convertirse en el sétimo capaz dentro de la segunda temporada de ‘La Granja VIP’. De esta manera; Camejo ha obtenido todos los beneficios que se entregan a quienes obtienen este puesto.

Con esta victoria, Julio obtiene el título de capataz por segunda ocasión, teniendo como antecedente haber sido nombrado el primero al inicio de esta temporada en septiembre y, posteriormente, reconocido por sus compañeros como uno de los líderes más eficientes en la gestión de insumos y convivencia.

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