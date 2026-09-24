Banxico mantiene tasa de interés en 6.50% y prevé que inflación llegue a la meta hasta finales de 2027

El Banco de México (Banxico) decidió mantener sin cambios la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 6.50 por ciento, luego de evaluar el comportamiento reciente de la inflación, el tipo de cambio y la actividad económica nacional.

La decisión fue tomada por unanimidad por la Junta de Gobierno, en un contexto marcado por volatilidad financiera internacional, el conflicto en Medio Oriente y ajustes recientes en la política monetaria de Estados Unidos. La tasa objetivo de Banxico se mantiene en 6.50 por ciento al 24 de septiembre de 2026.

El banco central señaló además que la economía mexicana habría moderado su ritmo de expansión durante el tercer trimestre y que persisten riesgos a la baja para la actividad económica.

¿Por qué Banxico mantuvo la tasa en 6.50%?

La Junta de Gobierno explicó que tomó en cuenta la evolución del peso, la ausencia de presiones significativas de demanda interna, las condiciones de holgura de la economía y el grado de restricción monetaria vigente.

Banxico también subrayó que México y Estados Unidos atraviesan momentos distintos del ciclo económico, por lo que la política monetaria mexicana no tendría que reaccionar automáticamente a los movimientos de la Reserva Federal.

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En septiembre, la Fed aumentó en 25 puntos base su tasa de referencia, mientras que Banxico optó por mantener sin cambios su objetivo.

Inflación general sube a 3.42%

Entre la primera quincena de julio y la primera de septiembre de 2026, la inflación general pasó de 3.10 a 3.42 por ciento, principalmente por un incremento en el componente no subyacente.

En contraste, la inflación subyacente, que elimina los productos con precios más volátiles, bajó de 3.95 a 3.79 por ciento durante el mismo periodo.

El banco central ajustó a la baja sus previsiones de inflación general para el tercer trimestre, aunque modificó ligeramente al alza las estimaciones de inflación subyacente para el tercer y cuarto trimestre.

¿Cuándo espera Banxico que la inflación llegue a 3%?

Banxico mantiene su expectativa de que la inflación general converja a la meta de 3 por ciento en el cuarto trimestre de 2027.

Sin embargo, advirtió que el balance de riesgos conserva un sesgo al alza. Entre los factores que podrían presionar los precios mencionó la persistencia de la inflación subyacente, mayores costos, afectaciones climáticas, una depreciación del peso y posibles impactos derivados de políticas comerciales o conflictos geopolíticos.

Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por unanimidad conservar la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día, a un nivel de 6.50%. Consulta el comunicado en: https://t.co/zwygQG0IUN pic.twitter.com/DxuDHlRsH1 — Banco de México (@Banxico) September 24, 2026

Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por unanimidad conservar la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día, a un nivel de 6.50%. Consulta el comunicado en: https://t.co/zwygQG0IUN pic.twitter.com/DxuDHlRsH1 — Banco de México (@Banxico) September 24, 2026

Por el contrario, una actividad económica más débil de lo previsto en México o Estados Unidos y menores presiones de costos podrían favorecer una inflación menor.

La Junta de Gobierno señaló que sus próximas decisiones dependerán del proceso desinflacionario, las expectativas de inflación, el comportamiento del tipo de cambio y las condiciones de la economía mexicana.

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