Salario mínimo 2027: empresarios proponen frenar aumentos extraordinarios y ajustarlo solo a la inflación

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso que el salario mínimo en México registre aumentos únicamente conforme a la inflación a partir de 2027, con lo que busca poner fin a los incrementos extraordinarios aplicados durante los últimos ocho años.

El presidente del organismo empresarial, José Medina Mora, planteó eliminar el Monto Independiente de Recuperación (MIR), mecanismo utilizado para elevar el salario mínimo por encima del incremento general de los precios.

La propuesta surge ante la preocupación del sector privado por el aumento de los costos laborales, el cierre de empresas y la desaceleración en la generación de empleos formales.

¿Cuánto aumentaría el salario mínimo en 2027?

El dirigente del CCE consideró que los incrementos extraordinarios ya cumplieron su propósito inicial de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.

"Ya es nada más un ajuste por inflación", expresó Medina Mora al plantear que los futuros aumentos se limiten a compensar el crecimiento de los precios.

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De acuerdo con su postura, el salario mínimo ya alcanzó el objetivo de permitir la adquisición de dos canastas básicas, por lo que ahora corresponde preservar ese nivel de ingreso.

Sin embargo, todavía no existe una decisión oficial sobre el aumento del salario mínimo para 2027.

¿Cómo ha cambiado el salario mínimo en México desde 2018?

La política de recuperación salarial aplicada desde 2019 permitió incrementos anuales de dos dígitos durante distintos periodos.

En 2018, el salario mínimo general era de 88.36 pesos diarios, mientras que para 2026 alcanzó los 315.04 pesos.

Esto representa un aumento nominal superior al 250 por ciento, aunque el crecimiento real del poder adquisitivo es menor debido al efecto de la inflación.

¿Quién decidirá el aumento del salario mínimo para 2027?

El ajuste correspondiente al próximo año deberá negociarse en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), organismo en el que participan representantes del Gobierno federal, trabajadores y empresarios.

Por ello, la propuesta del CCE representa únicamente la posición del sector empresarial y no significa que el Gobierno de México haya decidido suspender los aumentos extraordinarios.

La negociación deberá considerar las condiciones económicas, la evolución de la inflación y las propuestas de los distintos sectores representados en la comisión.

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