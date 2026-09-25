Quintana Roo registra la inflación más alta de México con 4.8% en septiembre

La inflación en la entidad registró un aumento importante para la primera quincena de septiembre del 2026, tras sumar dos alzas consecutivas, impactando la economía de millones de familias. Quintana Roo se ubicó con 4.8%, el nivel más alto en el país, mientras que la media nacional fue de 3.42 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el organismo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró en ese periodo un nivel de 146.010 puntos, lo que representó un aumento de 0.33% respecto a la quincena anterior a nivel nacional.

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Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.42 por ciento. En el mismo periodo del 2025, la inflación quincenal fue de 0.18 por ciento y la anual, de 3.74.

En la primera quincena de septiembre, entre los productos y servicios genéricos que registraron los mayores aumentos de precio destacaron el jitomate, con 22.79 por ciento; la cebolla, con 8.61 por ciento; la educación primaria, con 5.85 por ciento; la secundaria, con 5.33 por ciento; el gas doméstico LP, con 1.97 por ciento, y el pollo, con 1.53 por ciento.

El componente de servicios se mantuvo sin variaciones en la región sur y centro del país / Rodolfo Flores

Amas de casa afirmaron que no hay dinero que alcance, especialmente durante esta temporada baja en el turismo, cuando escasea el trabajo. Locatarios del Mercado 23 ratificaron que la escalada de precios no se detiene: la cebolla pasó de 51 a 55 pesos por kilo y el jitomate, de aproximadamente 29 a 35 pesos.

Ante esto, Sofía, habitante de la Supermanzana 25, calificó la situación como insostenible. Asimismo, Oliva, Andrea y Adela comentaron que han comenzado a limitar la compra de determinados productos e intentan aprovechar ofertas para “hacer rendir el gasto”.

De acuerdo con los datos del Inegi, Quintana Roo ocupó el primer lugar nacional en inflación, con una tasa de 4.8 por ciento anual, acumulando nueve meses consecutivos por encima del umbral del 4 por ciento. Jalisco se posicionó en segundo sitio, con 4.50 por ciento anual, ligando ocho meses fuera del rango, mientras que Yucatán completó el grupo en tercer lugar, con 4.28 por ciento.

Hubo alzas en insumos como el jitomate, cebolla; alcanzaron 55 y 35 pesos, respectivamente / Rodolfo Flores

En el extremo opuesto, de las 28 entidades que cumplieron el mandato constitucional, Tlaxcala registró una variación de 1.22% anual, sumando tres meses por debajo del límite inferior de 2%, lo que refleja debilidad en el consumo y bajo dinamismo económico local.

Sobre las economías regionales, Banxico explicó en su reporte que el comportamiento de los precios estuvo influido por modificaciones al IEPS y choques de oferta en productos agropecuarios durante la primera mitad del año.

Aunque la inflación del rubro de mercancías sumó cuatro meses de desaceleración por debajo de 4.0 por ciento, el componente de servicios mantuvo una elevada rigidez, al ubicarse de forma ininterrumpida por encima de ese umbral durante más de cuatro años, conteniendo el descenso acelerado del índice general en la región sur y centro del país.