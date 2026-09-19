Inflación golpea a Yucatán: es la tercera más alta de México, con 4.28%

Yucatán cerró agosto con una inflación anual de 4.28%, la tercera más elevada entre las entidades del país y 1.02 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, que se ubicó en 3.26%.

Noticia Destacada Llegan a Campeche 103 mexicanos repatriados; tres menores viajaban solos

Sólo Quintana Roo, con 4.73%, y Jalisco, con 4.50%, registraron mayores incrementos anuales de precios durante el octavo mes del año.

El resultado representa además un repunte para Yucatán. En julio, la inflación estatal había descendido a 3.72%, por lo que en un mes aumentó 0.56 puntos porcentuales. Con ello, agosto rompió la breve moderación registrada un mes antes.

De acuerdo con el análisis de los datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, julio ha sido hasta ahora el único mes del 2026 en que Yucatán se colocó por debajo de 4%. En términos comparativos, el estado acumuló siete de los primeros ocho meses del año por encima de ese nivel. A escala nacional, la situación fue distinta.

La inflación anual se ubicó en 3.26%, con lo que México acumuló cuatro meses consecutivos dentro del intervalo de entre 2% y 4% alrededor del objetivo de 3% establecido por Banco de México. El dato nacional del INPC para agosto está confirmado por Inegi.

Aunque ese rango corresponde al objetivo nacional de política monetaria y no establece metas específicas para cada estado, permite dimensionar la diferencia: Yucatán quedó 0.28 puntos por encima del límite superior de referencia de 4%.

Península, bajo presión

Quintana Roo presentó la mayor variación anual del país, con 4.73%, y acumuló nueve meses consecutivos arriba de 4%. Yucatán ocupó el tercer sitio nacional. Campeche también mostró aceleración durante agosto, aunque permaneció debajo de ese nivel.

La combinación coloca nuevamente a la Península entre las regiones donde los precios muestran mayores presiones.

Banco de México señaló que durante agosto la inflación regional volvió a aumentar en el centro y el sur respecto de julio, aunque se mantuvo en niveles inferiores a los observados durante el segundo trimestre.

Durante la primera mitad del año, el organismo había identificado presiones derivadas de modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y de aumentos en algunos productos agropecuarios. Posteriormente, la desaceleración de mercancías y la reducción de ciertos choques de oferta ayudaron a moderar la inflación.

Servicios mantienen tensión

A nivel nacional, la inflación subyacente (que elimina productos con precios particularmente volátiles) continuó moderándose durante agosto. Sin embargo, los servicios permanecieron como uno de los componentes con mayor resistencia a bajar.

Banco de México reportó que la inflación subyacente pasó de 4.49% en el primer trimestre a 4.16% en el segundo, y siguió descendiendo durante agosto. Aun así, persisten riesgos relacionados con energéticos, servicios y el entorno internacional.

La diferencia entre Yucatán y el promedio nacional muestra que la moderación general de precios no se presenta con la misma intensidad en todo el territorio.

Mientras el indicador del país permaneció dentro del rango de referencia de Banco de México, los consumidores yucatecos enfrentaron un alza anual de precios superior a 4% por séptima vez en ocho meses.

JGH