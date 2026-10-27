Detienen en Nueva York a Natalia Rezende, esposa de Cuauhtémoc Blanco.

Natalia Rezende Moreira, expresidenta del DIF Morelos y esposa del actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue retenida e interrogada por autoridades fronterizas en un aeropuerto de Nueva York, Estados Unidos, tras presuntamente omitir la declaración de una suma considerable de dinero en efectivo.

De acuerdo con lo publicado por la revista Proceso, las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detectaron que Rezende transportaba efectivo por encima del límite legal. Derivado de esta falta, se determinó su inadmisibilidad temporal y la revocación de su visa norteamericana.

Asegura Revista Proceso que fue detenida en Nueva York Natalia Rezende, esposa de Cuauhtémoc Blanco. La expresidenta del DIF Morelos fue interceptada en un aeropuerto de la ciudad por llevar una fuerte suma de dinero en efectivo no declarado. Dijo que era para una donación a una iglesia cristiana a la que ella pertenece. Ya está de regreso en México y, de acuerdo con Morena, le habrían revocado la visa. Cuauhtémoc Blanco fue consultado por Proceso, y solo calificó de “invento” dicha noticia. #Alguienlotienequedecir #JLMNoticias — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 27, 2026

La expresidenta del DIF habría señalado que este dinero estaría destinado a una donación para una iglesia cristiana a la que pertenece desde hace varios años. Sin embargo; de acuerdo con las autoridades, transportar más de 10 mil dólares en efectivo o su equivalente en otras monedas, debe ser declarado ante la CBP.

Al ser consultado sobre el incidente en Nueva York, el diputado federal Cuauhtémoc Blanco calificó el reporte como “un invento” y optó por no dar más explicaciones sobre el tema. Por otro lado, Natalia Rezende ya se encuentra en México.

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