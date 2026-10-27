Vuelca tráiler de carga en una curva del tramo Cafetal-Pedro A. Santos en Quintana Roo

Un tráiler de carga terminó fuera del camino y tumbado entre la maleza durante la mañana de este martes, en una curva del tramo carretero que comunica Cafetal con Pedro A. Santos, en el sur de Quintana Roo.

El percance no dejó personas lesionadas, aunque durante los primeros minutos la ausencia del conductor generó incertidumbre entre quienes acudieron a atender el reporte.

El aviso se recibió alrededor de las 06:50 horas, cuando se informó sobre la volcadura de una unidad pesada en la zona de la curva. Elementos de la Policía Rural se trasladaron al sitio y, tras una inspección visual, localizaron el vehículo recostado sobre un costado, con la cabina dañada y la carga fuera de la superficie de rodamiento.

Al revisar la cabina, los uniformados no encontraron al operador dentro ni en las inmediaciones, por lo que se inició su búsqueda ante la posibilidad de que hubiera resultado herido o se encontrara en riesgo.

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La duda se disipó poco después. El conductor, identificado como Alexis Enrique, de 24 años y originario del estado de Puebla, regresó por su propio pie al lugar del accidente. Explicó a las autoridades que, tras la volcadura, había salido a buscar ayuda, y se constató que no presentaba lesiones.

En su relato, el operador aseguró que otro tráiler invadió su carril justo en la curva, lo que lo obligó a realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión de frente.

Al desviarse hacia la orilla, perdió el control de la unidad, que abandonó la cinta asfáltica y terminó volcada en la vegetación. De acuerdo con esta versión, el otro vehículo pesado no se detuvo y se desconoce su identidad y paradero.