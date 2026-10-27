Dos motociclistas resultan lesionados tras fuerte choque en Ciudad del Carmen

Dos jóvenes lesionados y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un aparatoso choque entre dos motocicletas registrado durante la tarde en calles de la colonia Caleta, en Ciudad del Carmen, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y ajustadores de seguros.

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El percance ocurrió en el cruce de la avenida Malecón de la Caleta con la calle 38-A, donde colisionaron una motocicleta Italika azul y una Vento gris con rojo. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de la primera unidad intentaba incorporarse a la avenida desde la calle secundaria, mientras que el segundo motociclista circulaba sobre la vialidad preferencial.

El impacto ocurrió exactamente en la intersección del Malecón de la Caleta con la calle 38-A. / Israel Lozano

Al llegar al cruce, ambas unidades chocaron de frente, provocando que sus conductores terminaran sobre el pavimento. Uno de los jóvenes presentó fuertes dolores en la pierna y la cadera, mientras que el otro derrapó varios metros sobre el asfalto y sufrió escoriaciones en la piel.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindar los primeros auxilios y realizar las curaciones necesarias en el sitio. A pesar de las lesiones, ninguno requirió traslado a un hospital.

Finalmente, los involucrados solicitaron la presencia de sus aseguradoras para llegar a un acuerdo sobre el pago de los daños materiales y deslindar responsabilidades.

JGH