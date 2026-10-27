Estudiante escapa de presunto acoso de mototaxista en Escárcega; agrupación se deslinda

Una estudiante de secundaria presuntamente fue víctima de acoso sexual por parte de un mototaxista en Escárcega, Campeche, luego de que el conductor supuestamente la desviara de su camino hacia la escuela y la llevara a una zona solitaria de la colonia Unidad, Esfuerzo y Trabajo. La menor logró escapar y pedir ayuda a una mujer que se encontraba cerca del lugar, mientras que este martes 27 de octubre la agrupación Halcones de Escárcega salió a deslindarse de los hechos.

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El incidente se dio a conocer el lunes 26 de octubre, cuando una alumna de primer año de la Escuela Secundaria General número 13 presuntamente abordó un mototaxi amarillo para trasladarse a clases. Sin embargo, el conductor habría cambiado de ruta hacia un área con maleza y terrenos baldíos, donde, según el relato que la menor proporcionó a la mujer que la auxilió, el hombre se bajó el pantalón y le mostró sus partes íntimas. La estudiante escapó corriendo y pidió ayuda, por lo que elementos policiacos acudieron al lugar para atender el reporte.

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Ante los señalamientos que comenzaron a circular contra los mototaxistas de unidades amarillas, Mauricio Rivera Guillén, quien habló acompañado de integrantes de Halcones de Escárcega, aseguró que ninguno de sus compañeros estuvo involucrado en el presunto incidente. Explicó que los conductores de la agrupación deben portar chalecos con nombre y número de identificación, además de tener prohibido utilizar pasamontañas, palos o armas blancas que puedan generar temor entre los pasajeros.

El representante también denunció que mototaxistas independientes o pertenecientes a otras agrupaciones estarían utilizando unidades del mismo color amarillo, situación que, según afirmó, provoca confusión entre los usuarios y perjudica la imagen de sus integrantes. Precisó que sus vehículos se distinguen por contar con lona y salpicaderas grises, además de los chalecos de identificación de los operadores, por lo que pidió a la ciudadanía tomar en cuenta estas características. Asimismo, manifestó que la agrupación está dispuesta a colaborar con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento, no se cuenta con una confirmación oficial de la Fiscalía General del Estado de Campeche sobre la presentación de una denuncia, la apertura de una carpeta de investigación o la identificación del conductor señalado. Tampoco se ha establecido oficialmente a qué agrupación pertenece la unidad presuntamente involucrada, por lo que el deslinde de Halcones de Escárcega corresponde a la postura de sus representantes y no a una conclusión de las autoridades.

JGH