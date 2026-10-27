Reportan asalto en la autopista Orizaba-Puebla; familias habrían sido despojadas de sus vehículos

Un violento robo masivo se registró en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del tramo comprendido entre Ciudad Mendoza y Esperanza, en la zona conocida como Cumbres de Maltrata. Un grupo de personas armadas interceptó a varios automovilistas, logrando despojar de sus vehículos a al menos cuatro familias.

De acuerdo con las denuncias de los afectados y videos compartidos en redes, los agresores salieron al paso portando armas de fuego para obligar a los automovilistas a detener su marcha. Algunos conductores que se percataron de las agresiones intentaron maniobrar en reversa para evitar ser interceptados.

Noticia Destacada Guardia Nacional reporta caída del 55% en robos a transportistas en autopistas México-Querétaro y México-Puebla

Robo en la Orizaba-Puebla quedó captado en video

De acuerdo con el video difundido en redes sociales, los agresores habrían realizado detonaciones de arma de fuego para obligar a los conductores a frenar su marcha y poder despojar a los ocupantes de sus pertenencias y de al menos cuatro vehículos; quedando los hechos captados en video.

Tras el robo los delincuentes huyeron del sitio, dejando a las familias varadas a la orilla de la cinta asfáltica. Las víctimas solicitaron auxilio a través de las líneas de emergencia, de acuerdo con lo señalado por afectados, los agresores aprovecharon la densa niebla presente en la carretera.

ASALTO en AUTOPISTA Orizaba-Puebla, a la altura de CUMBRES de MALTRATA Sujetos armados, a punta de pistola y haciendo disparos, ROBARON su AUTO a 4 FAMILIAS Acá IMÁGENES y cómo AUTOMOVILISTA llamó al 911 @OHarfuch @GN_Carreteras @SSPCMexico #CARRETERAS #CarreterasSeguras https://t.co/ib7QNskOQY — 𝔻𝕒𝕧𝕚𝕕 𝕊𝕒ú𝕝 𝕍𝕖𝕝𝕒 (@davosv2004) October 27, 2026

Automovilistas e integrantes de los equipos de auxilio reportaron la presencia del grupo armado ante los canales correspondientes de la Guardia Nacional. No obstante, los afectados criticaron la lentitud en el arribo de los cuerpos de seguridad, señalando que la zona de Los Magueyes y las Cumbres de Maltrata continúan siendo puntos vulnerables.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal