CFE anuncia cortes de luz en Yucatán este miércoles 28 de octubre: horario y zonas afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará este miércoles 28 de octubre trabajos de mantenimiento y libramiento en el tendido eléctrico de Yucatán, por lo que se suspenderá temporalmente el suministro de energía durante varias horas.

La interrupción del servicio está programada en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones y organizar sus actividades antes de que comiencen los trabajos.

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Estas son las zonas de Yucatán que tendrán cortes de luz

Los trabajos de la CFE afectará a la zona de la comisaría de Cuauhtémoc en el municipio de Izamal, informó el Ayuntamiento.

La suspensión se llevará a cabo mientras personal de la CFE realiza los trabajos programados en la infraestructura eléctrica, por lo que el servicio deberá restablecerse una vez concluidas las labores.

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Recomendaciones ante los cortes de luz de la CFE en Yucatán

Ante el corte de luz programado para este miércoles, se recomienda anticipar actividades que requieran electricidad, cargar previamente celulares y otros dispositivos, así como desconectar aparatos electrónicos para evitar posibles afectaciones cuando se restablezca el suministro.

También es conveniente mantener refrigeradores y congeladores cerrados durante la interrupción para conservar por más tiempo los alimentos, y considerar alternativas para realizar actividades que dependan del servicio eléctrico entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m.